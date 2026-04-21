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    ¡Feliz Día del Bulldog Francés! Un homenaje al rey de la casa (y al enemigo del espacio personal)

    A pesar de sus ronquidos dignos de un motor diésel y sus flatulencias que inundan el espacio, son fieles compañeros

    Publicado por: SoloDuque

    Tu bulldog francés no te abandonará... no importa a donde vayas
    Tu bulldog francés no te abandonará... no importa a donde vayas
    ¡Feliz Día del Bulldog Francés! Un homenaje al rey de la casa (y al enemigo del espacio personal)

    Resumen: Hoy, 21 de abril, los amantes de los peluditos celebran a una de las razas más carismáticas, cómicas y afectuosas del mundo: el Bulldog Francés. Con sus inconfundibles orejas de murciélago, su carita achatada y esa mirada que te derrite al instante

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    Minuto30.com .- Hoy, 21 de abril, los amantes de los peluditos celebran a una de las razas más carismáticas, cómicas y afectuosas del mundo: el Bulldog Francés. Con sus inconfundibles orejas de murciélago, su carita achatada y esa mirada que te derrite al instante, estos pequeños se han robado el corazón de millones.

    La privacidad es un mito

    Quien tiene la fortuna de convivir con un “frenchie” sabe perfectamente que la palabra “independencia” no está en su vocabulario. Son verdaderos chicles de cuatro patas y tienen la firme convicción de que deben ser tus escoltas personales 24/7. No importa a qué rincón de la casa vayas, ellos estarán ahí:

    Tu sombra en el baño: Olvídate de tener un momento a solas; siempre habrá un par de ojos saltones haciéndote compañía (o juzgándote) mientras te cepillas los dientes o te duchas.

    Calentadores de pies profesionales: Su lugar favorito para tomar la siesta siempre será encima de tus pies, asegurándose de que no des un solo paso sin que ellos se enteren.

    Compañeros de sofá: No entienden de barreras físicas. Su objetivo de vida es acomodar su cabeza exactamente en tu cuello, tu pecho o tu regazo.

    Un amor incondicional en formato compacto

    A pesar de sus ronquidos dignos de un motor diésel, sus flatulencias que inundan el espacio, sus repentinos ataques de “locura” corriendo por la sala y su terquedad legendaria cuando se tiran al piso porque ya no quieren caminar más en el parque, el Bulldog Francés lo compensa todo con una lealtad absoluta.

    No son solo mascotas; son terapeutas emocionales, payasitos adorables y la mejor compañía que alguien podría pedir. ¡Un aplauso gigante para estos gorditos adorables en su día!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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