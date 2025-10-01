Una tremenda polémica se generó en el torneo de ascenso del fútbol profesional colombiano, tras el juego de Jaguares contra Real Cartagena.

El compromiso se disputó en el estadio Jaraguay de Montería y la polémica se dio cuando el partido estaba a punto de finalizar.

El cotejo desarrollado el pasado lunes iba 1-1, cuando a pocos segundos se acabarse, el árbitro Alejandro Moncada decretó un penal.

En la competencia no hay VAR por lo que la responsabilidad fue solo del juez al decretar una falta del defensor de Real Cartagena contra un atacante de Jaguares.

En las imágenes se pudo ver como Daniel Padilla de Jaguares armado a disputar un balón y es quien termina impactando en la canilla José Leudo del Real Cartagena, pero el árbitro la vio al revés.

Esa decisión le costó al equipo cartagenero perder el punto que estaba logrando en esa difícil plaza y devolverse con los bolsillos vacíos.

Tras la decisión, que claramente fue un error, Real Cartagena publicó un polémico trino en X, en donde felicitaron al árbitro Moncada y lo catalogaron como la figura del partido.

“Muy difícil jugar contra 12” Real Cartagena se quejó del árbitro del juego contra Jaguares, por pitar penal inexistente

“Muy difícil jugar contra 12”, concluye el fuerte mensaje del equipo en sus redes sociales, mismo que acompañaron de una foto del árbitro.

Además de la protesta en redes y en conferencia de prensa, el club anunció que presentaron una queja formal ante la Comisión arbitral.

En un comunicado, el club señaló que debido a la jugada del penalti pitado al minuto 90 en el partido vs Jaguares, los directivos se reunieron de manera extraordinaria en la ciudad de Bogotá con la Comisión Arbitral.

En dicha reunión presentaron una “enérgica protesta y expresamos el profundo desacuerdo con los hechos que afectaron el normal desarrollo del partido”.

El Real Cartagena indicó que “durante la sesión con la Comisión Arbitral se comprobó, a través de la revisión en video, que nunca existió penalti en contra de nuestro equipo y que dicha decisión derivó en la pérdida del encuentro”.

La Comisión, dijo el equipo, “se comprometió a tomar los correctivos necesarios para que no vuelva a presentarse una situación similar y ratificó su compromiso con el mejoramiento del nivel arbitral en cada fecha del torneo”.

Con esos 3 puntos Jaguares llegó a 33 puntos, líder solitario del Torneo, tomándole 10 de ventaja a su inmediato perseguidor que es Patriotas con 23. Real Cartagena es sexto con 19 puntos.

Finaliza el partido en Montería Felicitamos al árbitro, Alejandro Moncada, por ser la figura del partido. Muy difícil jugar contra 12… Jaguares 2️⃣-1️⃣ REAL CARTAGENA ⚽️ Fredy Montero#TorneoBetplayII2025 #LoHaremosREAL pic.twitter.com/Gbo324Mwqe — Real Cartagena (@RealCartagena) September 30, 2025

