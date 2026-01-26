Resumen: Dos hombres fueron hallados muertos con impactos de bala en la vereda Chagualal de Abejorral. Las autoridades investigan nexos con redes de microtráfico.

Dos hombres fueron hallados muertos con impactos de bala en la vereda Chagualal de Abejorral

La tranquilidad de la zona rural del Oriente antioqueño se rompió de forma violenta este lunes 26 de enero. En la vereda Chagualal, perteneciente al municipio de Abejorral, la comunidad reportó el hallazgo de dos hombres sin vida en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El doble homicidio ocurrió en un sector ubicado a aproximadamente una hora del casco urbano, lo que dificultó inicialmente la llegada de las patrullas de la Policía.

Lo que más ha llamado la atención de los peritos judiciales es la disposición de la escena del crimen. Las víctimas, ambos hombres jóvenes cuyas identidades no han sido establecidas, presentaban múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, pero sus cuerpos no estaban juntos. Los cadáveres fueron localizados en dos puntos distintos de la vereda.

Tras el reporte de los campesinos del sector, unidades de criminalística se desplazaron hasta Chagualal para realizar la inspección técnica de los restos.

La principal línea de investigación que manejan la Policía y la Fiscalía apunta a que este homicidio guardaría relación directa con las disputas territoriales por el control de las redes de microtráfico que intentan expandirse por los corredores rurales que conectan a Abejorral con otros municipios del departamento.

