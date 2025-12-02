Resumen: En dos operativos realizados en zona rural de Támesis, las autoridades capturaron a un hombre con más de un kilo de marihuana, base de coca, munición y prendas militares, y además incautaron un fusil 5.56 y un fusil AK con sus proveedores y cartuchos, material que quedó bajo control institucional para prevenir su uso criminal.

¡Doble golpe en Támesis! Autoridades incautan dos fusiles de alto poder y capturan a un hombre con drogas y prendas militares

Las autoridades del municipio de Támesis adelantaron dos operativos en zona rural que dejaron importantes resultados en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y el control de armamento de alto poder en el territorio.

En una de las intervenciones, uniformados lograron la captura de un hombre a quien se le hallaron 1.100 gramos de marihuana, 45 gramos de base de coca, 40 cartuchos de distintos calibres y prendas de uso privativo de la Fuerza Pública. El detenido y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras se avanza en el proceso judicial correspondiente.

Esto le podría interesar: ¡Golpe de $300 millones! Policía recupera 10 vehículos robados en el Bajo Cauca antioqueño, incluyendo motos y camionetas

En otro procedimiento realizado durante labores de verificación de información en la misma zona, la Policía ubicó e incautó un fusil calibre 5.56 mm con su proveedor y 16 cartuchos, así como un fusil AK calibre 7.62, también con proveedor y 60 cartuchos. Este material bélico quedó bajo custodia institucional, con el fin de evitar su utilización en actividades criminales.

Las autoridades destacaron que estos resultados forman parte de las acciones sostenidas para fortalecer la seguridad en el área rural de Támesis, donde se mantiene un despliegue permanente de verificación y control para prevenir delitos y desarticular economías ilegales.