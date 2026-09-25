Resumen: Dos hombres fueron asesinados con arma de fuego en la vereda Guaymaral, en Andes, Antioquia. Autoridades investigan los móviles del doble crimen

¡Doble asesinato en Andes! Dos hombres fueron asesinados a tiros en una vereda

Un doble asesinato se registró durante la mañana del 24 de septiembre en zona rural de Andes, Antioquia. Dos hombres fueron atacados con arma de fuego en hechos que ahora son investigados por las autoridades.

El crimen ocurrió en la vereda Guaymaral, ubicada aproximadamente a 15 minutos del casco urbano. Las víctimas fueron identificadas como José Julián, de 41 años, y Juan Fernando, de 30 años.

Hasta el momento no se han establecido públicamente las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque ni los motivos que habrían provocado el doble homicidio. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer qué sucedió y determinar quiénes estarían detrás del asesinato.

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Uno de los aspectos que hace parte de las pesquisas es la presencia de estructuras criminales en diferentes sectores de esta subregión.

Entre los grupos identificados en el territorio está el Clan del Golfo, por lo que las autoridades buscan establecer si el doble asesinato tendría alguna relación con las disputas o dinámicas de las organizaciones ilegales que operan en la zona.

El caso ocurre además en medio de un panorama de violencia que ha generado preocupación en el Suroeste antioqueño. Según cifras de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES), elaboradas con registros disponibles hasta el 15 de agosto y casos documentados posteriormente por la organización y Análisis Urbano, la subregión habría superado las 220 muertes violentas durante 2026.

Las autoridades continúan con las labores investigativas para esclarecer el doble asesinato, identificar a los responsables y establecer los móviles del crimen.

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