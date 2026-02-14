¡Apareció vivo! DJ Dever y sus colaboradores aparecen tras cuatro días de desaparición

Resumen: DJ Dever y su equipo de trabajo aparecieron con vida en Barranquilla y Puerto Colombia tras cuatro días de desaparición. Las autoridades investigan los hechos.

Tras cuatro días de angustia que mantuvieron en vilo a la industria musical, la Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que en la madrugada de este sábado, 14 de febrero, se produjo la aparición de Deverson Ríos, el reconocido DJ Dever, junto a sus dos trabajadores reportados como desaparecidos desde el pasado 10 de febrero.

Los ciudadanos, que habían perdido contacto con el colectivo Passa Passa Sound System el martes anterior, fueron localizados en dos puntos diferentes de Barranquilla y Puerto Colombia en condiciones que aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

La primera señal de esta aparición ocurrió a la 1:10 a.m. en la intersección de la avenida Circunvalar con la Cordialidad, donde Antoni García y Leonardo Rodríguez, acompañantes del artista, buscaron ayuda de una unidad policial.

Lea también: Gol de oro en suelo visitante: La Selección Femenina sub-17 celebra en Ecuador

Horas más tarde, a las 5:10 a.m., el propio DJ Dever llegó por sus propios medios al CAI Caujaral en Puerto Colombia.

La Policía Nacional informó que los tres hombres se encuentran en buen estado de salud física, aunque permanecen bajo observación médica y acompañamiento policial para cumplir con los protocolos de rigor.

Hasta el momento, las circunstancias de su ausencia siguen siendo un enigma, pues no se han revelado detalles sobre dónde estuvieron ni los motivos del suceso.

Cabe recordar que el vehículo en el que se movilizaban había sido hallado días atrás en la capital del Atlántico sin signos de violencia. Ahora, la Fiscalía General de la Nación y unidades de inteligencia de la Policía lideran la recolección de testimonios oficiales para esclarecer este caso que conmocionó al Caribe colombiano.

Más noticias de Colombia