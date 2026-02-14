Colombia vence a Ecuador por la mínima diferencia con un gol de Maura Henao, consolidando su dominio en territorio visitante. Foto: FCF

La Selección Colombia Femenina Sub-17 logró un importante triunfo en condición de visitante tras imponerse por la mínima diferencia ante su similar de Ecuador.

Desde el pitazo inicial, el conjunto cafetero saltó al campo con la intención de imponer sus condiciones y dominar la posesión, aunque se encontró con un equipo local combativo que logró equilibrar las acciones y disputar el control del esférico durante gran parte del primer tiempo.

El desequilibrio en el marcador llegó a los 33 minutos de juego gracias a una definición certera de Maura Henao, quien capitalizó las opciones ofensivas para poner el 1-0 a favor de las nuestras.

Con esta ventaja parcial, las dirigidas por el cuerpo técnico nacional gestionaron los tiempos del encuentro y se marcharon al descanso con la tranquilidad de liderar el resultado.

Gol de oro en suelo visitante: La Selección Femenina sub-17 celebra en Ecuador

En la etapa complementaria, el seleccionado ecuatoriano adelantó sus líneas y buscó con insistencia el gol del empate para rescatar un punto ante su público.

Pese a la presión ejercida por las locales, Colombia demostró solidez defensiva y una adaptación progresiva al ritmo del partido, sintiéndose cada vez más cómoda sobre el césped y neutralizando los ataques rivales para sellar la victoria definitiva.

Para este compromiso, el combinado nacional presentó una nómina estelar conformada por Emily Ortega en el arco, respaldada en la zona defensiva por Ana Marín, Juana Flórez, Mariana Rodríguez y Natalia Torres.

El mediocampo estuvo liderado por Juanita Parga, Susana Sánchez y Eidy Ruiz, mientras que el frente de ataque contó con la movilidad de Julieth Garay, la eficacia de Maura Henao y el acompañamiento de Dayana Torres.

