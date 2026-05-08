Resumen: El rector de la Universidad Pedagógica denunció presuntas agresiones de la UNDMO durante los disturbios registrados cerca de la estación Calle 76 de TransMilenio en Bogotá.

‘¡Nos tiraron al piso!’: rector de la Pedagógica estalla tras disturbios y choque con el ESMAD en Bogotá

Una nueva controversia se desató en Bogotá tras los disturbios registrados en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional y la estación Calle 76 de TransMilenio, luego de que el rector de la institución, Helberth Augusto Choachí González, denunciara presuntas agresiones por parte de integrantes de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) contra estudiantes y miembros de la rectoría.

Los hechos ocurrieron durante una jornada de protestas y movilizaciones estudiantiles que terminaron en enfrentamientos, bloqueos y daños en infraestructura del sistema de transporte masivo.

En medio de la tensión, el rector aseguró que tanto él como funcionarios de la universidad fueron empujados y atacados cuando intentaban verificar cómo avanzaban las manifestaciones.

“Nos están agrediendo”, expresó Choachí durante una conversación telefónica divulgada posteriormente, en la que también afirmó que el equipo directivo fue lanzado al piso mientras acompañaba actividades que, según explicó, comenzaron de forma pacífica con tambores y expresiones culturales.

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Los disturbios se extendieron por varias horas sobre la avenida Caracas y afectaron la movilidad en el norte de la capital. De acuerdo con la alcaldía, grupos encapuchados protagonizaron actos vandálicos, ataques contra estaciones de TransMilenio y bloqueos en corredores viales estratégicos.

Desde la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad rechazaron las acusaciones sobre un supuesto ingreso de uniformados al campus universitario. El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que esa versión “es absolutamente falsa” y sostuvo que las autoridades actuaron tras identificar hechos violentos y ataques contra la infraestructura pública.

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El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, afirmó que algunos grupos intentaron generar temor mediante acciones violentas y advirtió que las autoridades no permitirán agresiones contra ciudadanos ni daños al sistema de transporte.

Por su parte, sectores estudiantiles y miembros de la comunidad universitaria insistieron en que la respuesta de la fuerza pública fue desproporcionada frente a una jornada que inicialmente incluía actividades culturales y protestas pacíficas.

Las manifestaciones dejaron cierres temporales de estaciones de TransMilenio, afectaciones a buses del Sitp y daños en varios puntos del corredor de la Caracas. Además, comerciantes y residentes de la zona reportaron momentos de angustia por los enfrentamientos y el lanzamiento de objetos contundentes.

El caso volvió a abrir el debate sobre el manejo de las protestas universitarias en Bogotá, el actuar de la UNDMO y la presencia de encapuchados e infiltrados durante las movilizaciones estudiantiles en la capital.

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