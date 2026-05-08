¡Flamengo va por los puntos! Pronunciamiento oficialmente tras el bochornoso espectáculo en Medellín

Resumen: El bochornoso espectáculo, transmitido en vivo para todo el continente, ha dejado la imagen internacional del equipo por el suelo y ha expuesto la grave fractura entre la hinchada poderosa y la dirigencia encabezada por Raúl Giraldo.

Minuto30.com .- El escándalo internacional protagonizado por la hinchada del Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot ya tiene su primera repercusión oficial desde Brasil. Tras la cancelación definitiva del encuentro por la Copa Libertadores, el Clube de Regatas do Flamengo ha fijado su postura a través de un video oficial, dejando claro que esperan llevarse la victoria en el escritorio.

El encargado de entregar las declaraciones institucionales fue José Boto, Director de Fútbol del «Mengão», quien reveló detalles de las decisiones tomadas por la Conmebol en medio del caos.

«La responsabilidad no es nuestra»: Flamengo exige los puntos

A través del video difundido en los canales oficiales del club, José Boto fue tajante respecto al futuro deportivo de este encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Grupo A. El directivo confirmó que la Conmebol ya tomó cartas en el asunto y procedió con las acciones legales pertinentes.

«Comunicar que Conmebol ha decidido suspender el partido. El partido está suspendido, un expediente será abierto. Como es obvio, esperamos ganar estos tres puntos, porque la responsabilidad no es nuestra, los reglamentos son claros», expresó Boto con firmeza.

Ni el presidente del DIM pudo garantizar la seguridad

El Director de Fútbol del Flamengo aclaró que el equipo brasileño siempre tuvo la voluntad y la disposición de jugar el partido, siempre y cuando existieran las condiciones adecuadas. Sin embargo, la magnitud de los disturbios desbordó cualquier protocolo.

Boto reveló un detalle clave sobre los tensos momentos vividos en los vestuarios, involucrando a la máxima dirigencia del equipo paisa:

Sin garantías dentro ni fuera: «No se garantizó la seguridad. El propio presidente (del DIM), que al principio quería jugar a puerta cerrada, hizo salir a todos los saboteadores y reconoció que no había condiciones de seguridad, ni dentro ni fuera del estadio», relató el directivo.

La integridad es primero: «Esas condiciones de seguridad no fueron reunidas, por eso la decisión de Conmebol parece más correcta, porque por encima de todo está la seguridad y la integridad física de las personas», concluyó Boto.

¿Qué le espera al Independiente Medellín?

El bochornoso espectáculo, transmitido en vivo para todo el continente, ha dejado la imagen internacional del equipo por el suelo y ha expuesto la grave fractura entre la hinchada poderosa y la dirigencia encabezada por Raúl Giraldo.

Mientras Flamengo empaca maletas con la tranquilidad de quien espera los puntos por reglamento, en Colombia la prensa deportiva anticipa un castigo ejemplar. Diferentes periodistas señalan que el Medellín se enfrenta a:

La pérdida de los puntos en disputa (derrota por Walkover 3-0).

Una multimillonaria multa económica impuesta por la Unidad Disciplinaria de la Conmebol.

Una severa sanción sobre el Estadio Atanasio Girardot, que podría implicar jugar a puerta cerrada sus próximos compromisos internacionales.

Declaraciones del Presidente de Flamengo