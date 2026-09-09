Resumen: Secretario de Seguridad de Medellín denuncia barricadas, disparos e incendios durante evacuación humanitaria en Manrique.

‘Esto no es una acción improvisada’: secretario de Seguridad explicó lo que pasa en Manrique

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, denunció que la intervención adelantada para evacuar a familias ubicadas en una zona de alto riesgo en Manrique derivó en una serie de hechos violentos que, según las autoridades buscan frenar el proceso humanitario.

«Durante la intervención que estamos realizando en Manrique para proteger la vida de las familias que están en una zona de alto riesgo, se han presentado actos violentos», afirmó el funcionario.

De acuerdo con Villa, un grupo de personas instaló barricadas para impedir el ingreso de los equipos de la Alcaldía.

«Instalaron barricadas para impedir el ingreso de nuestros equipos. Se agotó el diálogo y fue necesaria la presencia de la policía para garantizar la seguridad y permitir el ingreso», explicó.

En medio de la tensión, se presentó un incendio en la parte alta del sector conocido como La Marranera, cuyo origen aún es materia de investigación. El secretario aseguró que las autoridades ya trabajan para establecer qué ocurrió, aunque adelantó que, según la información disponible, «fue provocado por los mismos que han estado ejerciendo presión en el territorio para impedir el desarrollo de la evacuación».

Villa también reportó disparos desde la parte alta de la montaña y la presencia de personas encapuchadas que, según dijo, «estarían intimidando a habitantes del sector y lanzando piedras y bombas molotov contra funcionarios de la alcaldía».

El funcionario insistió en que la intervención en Manrique «no es una acción improvisada ni represiva», sino «una intervención humanitaria, coordinada y respaldada por la ley», similar a la realizada el año pasado en el corregimiento de Altavista durante la temporada invernal, la cual resistió intentos de frenarla por vías mediáticas o jurídicas «porque lo hicimos de manera debida, hicimos las cosas bien».

Villa rechazó que la emergencia sea aprovechada con fines políticos o para generar violencia y afirmó contar con información sobre «integrantes de estructuras criminales» que estarían incitando los disturbios, presuntamente alineadas con ‘La Terraza’, y que se lucrarían del loteo ilegal en la zona.

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La intervención hace parte de la atención integral que la alcaldía adelanta en Manrique desde la emergencia de abril de este año, cuando el desbordamiento de las quebradas La Mansión y La Máquina dejó un niño muerto y una persona lesionada.

Desde entonces, la Alcaldía asegura haber caracterizado a 56 grupos familiares mediante fichas sociofamiliares, con 10 más en ese proceso, para un total de 169 personas atendidas, entre ellas 51 niñas, niños y adolescentes, 12 adultos mayores, 17 personas migrantes venezolanas, 62 víctimas del conflicto armado y 5 personas con discapacidad.

Como parte de la ayuda humanitaria, la Secretaría de Inclusión Social y Familia ha entregado 92 paquetes alimentarios, 82 kits para dormir, 28 kits de higiene, 28 kits de aseo, 20 kits de cocina, tres kits «Mi Primer Abrazo» y 105 ayudas adicionales en ropa, alimento para mascotas, leche en polvo y menaje básico.

Además, el 100% de las familias focalizadas ha sido informado sobre el Subsidio Distrital de Arrendamiento Temporal de Isvimed, y 10 hogares ya han evacuado la zona de riesgo.

Villa cerró su declaración reiterando que la prioridad de la alcaldía es proteger la vida de las familias, actuando siempre «con legalidad, con humanidad y con decisión».

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