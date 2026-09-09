¿Quién la organizó? Intervienen lujosa «narcofiesta» con armas, drogas, prostitutas y menores

Resumen: El operativo en zona rural dejó cuatro adultos capturados y varios menores rescatados. Las autoridades investigan nexos de los organizadores con la banda criminal 'La Cordillera' y posibles conexiones internacionales.

Minuto30.com .- En un contundente golpe contra la criminalidad, la Policía Metropolitana de Pereira intervino una lujosa propiedad en zona rural de la ciudad, donde se llevaba a cabo una denominada ‘narcofiesta’. El operativo dejó al descubierto un alarmante escenario de excesos, ilegalidad y vulneración de derechos.

Drogas, armas y excesos

Al ingresar al inmueble, los uniformados sorprendieron a cerca de 50 asistentes que se encontraban consumiendo sustancias psicoactivas. Durante el minucioso registro del lugar, las autoridades lograron la incautación de dos armas de fuego y una considerable cantidad de estupefacientes, destacándose el hallazgo de drogas sintéticas como anfetaminas y opioides.

Rescate de menores y presunta explotación

El hallazgo más grave de la jornada fue la presencia de niños y adolescentes en medio de la celebración clandestina. El procedimiento arrojó un saldo de cuatro adultos capturados, una adolescente aprehendida y tres niños rescatados, quienes fueron puestos de inmediato bajo el cuidado de las rutas institucionales de protección.

Según informó la Policía, uno de los focos principales de la investigación es esclarecer si estas fiestas están funcionando como fachadas para la instrumentalización de menores de edad en actividades ilícitas y posibles escenarios de explotación sexual.

La sombra de ‘La Cordillera’

Los investigadores se concentran ahora en determinar quiénes financiaron y organizaron el ostentoso evento. Las pesquisas buscan establecer si los asistentes o promotores tienen relación directa con redes del narcotráfico que operan en la región, investigando puntualmente posibles vínculos con la estructura criminal ‘La Cordillera’ y conexiones internacionales con países como Panamá.

Ante la gravedad del panorama, la Policía Metropolitana anunció que intensificará drásticamente las inspecciones a fincas, casas de recreo e inmuebles arrendados por días para eventos privados.

«Estas fiestas no serán abordadas únicamente como encuentros privados, sino como posibles escenarios donde las estructuras criminales se relacionan, consumen, coordinan actividades ilícitas y buscan instrumentalizar a otras personas, especialmente menores de edad», advirtió tajantemente la institución.

Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales competentes para avanzar en la imputación de cargos y establecer sus responsabilidades penales.