Disturbios en Univalle Cali provocan caos vehicular

Resumen: Plantón en Univalle Cali degenera en disturbios protagonizados por encapuchados en la tarde del 2 de octubre. El antiguo ESMAD interviene; la zona de Unicentro registra fuerte congestión vehicular.

En horas de la tarde de este jueves 2 de octubre, se presenta caos vehicular por encapuchados en la avenida Pasoancho, a la altura de la Universidad del Valle (Univalle).

La situación generó un fuerte impacto en la movilidad de la zona sur de Cali, obligando a las autoridades a tomar medidas de emergencia.

Mientras se presentaban los disturbios con daños a la propiedad, unidades de la Policía y de movilidad adelantaron cierres y desvíos viales para intentar mitigar el impacto en la circulación vehicular.

Suspendieron temporalmente la ruta A19B y se cerradas estaciones Univalle y Buitrera del MÍO. Rutas E21, T31, T51, P21C y P21E presentan desvíos estaciones Capri y Universidades en ambos sentidos.

Se espera que la intervención de la fuerza pública logre restablecer el orden público en las próximas horas y se pueda normalizar el tráfico.

