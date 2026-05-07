Resumen: Las constantes decepciones por las decisiones administrativas, las falencias en la conformación de la plantilla, la eliminación prematura del torneo local y las actitudes desafiantes de la dirigencia han agotado por completo la paciencia de un sector importante de la afición.

Disturbios a las afueras del Atanasio: Los hinchas poderosos se enfrentaron con la policía

Minuto30.com .- La cancelación definitiva del partido de Copa Libertadores entre el Independiente Medellín y Flamengo, a los tres minutos de juego, fue solo el inicio de una noche de terror en la capital antioqueña. Tras la decisión del árbitro y la posterior evacuación del Estadio Atanasio Girardot, los graves disturbios protagonizados por la hinchada local no se detuvieron, sino que se trasladaron a los alrededores del escenario deportivo.

Una vez a las afueras, los integrantes de las barras del equipo ‘Poderoso’ se enfrascaron en fuertes enfrentamientos con la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (UNDMO), convirtiendo el sector de la Unidad Deportiva en una verdadera batalla campal.

«El billete de la traición»: La dura amenaza contra el máximo accionista

En las últimas horas comenzó a circular en las redes sociales un elemento que evidencia la profunda crisis institucional que vive el club.

Se trata de un billete falso, diseñado con la denominación de 100 mil pesos, en el que aparece impresa la cara de Raúl Giraldo, máximo accionista y dueño del equipo. En la imagen, que rápidamente se viralizó en redes sociales y grupos de aficionados, se tilda al directivo de «traidor» y se lee una preocupante frase en tono de amenaza:

«Vendiste nuestro honor, y te va a salir el triple de caro».

El origen de la furia: La burla de Giraldo y la eliminación de la Liga

Para entender la magnitud de la violencia desatada este jueves 7 de mayo, hay que retroceder apenas unos días. La ruptura definitiva entre la cúpula directiva y la fanaticada paisa estalló el domingo 3 de mayo, fecha en la que el DIM cayó derrotado por 2 goles ante Águilas, consumando su eliminación y quedando por fuera de los playoffs (cuadrangulares) de la Liga BetPlay.

Tras el pitazo final de ese encuentro dominical, el ambiente en el Atanasio pasó de la tristeza a la indignación absoluta por un bochornoso acto de provocación:

Gestos ante reclamos: Raúl Giraldo desde el terreno de juego comenzó a realizar señas desafiantes en contra de la tribuna que reclamaba por los malos resultados.

El fajo de billetes: La imagen que terminó de incendiar los ánimos quedó registrada en videos aficionados publicados en X (antes Twitter). En ellos se observa el momento exacto en el que Giraldo, a modo de burla, saca un fajo de billetes de su bolsillo y se los exhibe a la hinchada enfurecida.

En contexto: La gaminería hecha presidente: don Raúl le mostró billetes a los hinchas del DIM tras quedar eliminados

Una relación irreconciliable

La vergonzosa suspensión del partido de Libertadores frente a Flamengo es la consecuencia directa de una relación que hoy parece estar en un punto de no retorno.

Las constantes decepciones por las decisiones administrativas, las falencias en la conformación de la plantilla, la eliminación prematura del torneo local y las actitudes desafiantes de la dirigencia han agotado por completo la paciencia de un sector importante de la afición.

Hoy, en medio de los disturbios y las inminentes y severas sanciones que aplicará la Conmebol, el clamor unánime de las tribunas es uno solo: exigen la venta inmediata del equipo.