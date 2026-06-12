Más de 12 mil estudiantes fortalecen su inglés en Medellín

La Alcaldía de Medellín continúa fortaleciendo la educación pública a través de Distrito Bilingüe, una estrategia que este año beneficia a más de 12.000 estudiantes y 1.100 docentes y directivos docentes de instituciones educativas oficiales con procesos de formación y acompañamiento para mejorar las competencias en inglés.

La iniciativa hace parte de Medellinglish, la apuesta distrital orientada a ampliar las oportunidades académicas, laborales y culturales de niñas, niños, jóvenes y maestros mediante el fortalecimiento de una segunda lengua.

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Según la Secretaría de Educación, el programa cuenta con una inversión cercana a los $3.000 millones de pesos destinados a procesos de formación, actualización curricular y acompañamiento pedagógico.

Además, busca reforzar la preparación de los estudiantes de grado undécimo para las Pruebas Saber, fortaleciendo sus habilidades comunicativas en inglés.

La secretaria de Educación de Medellín, Carolina Franco Giraldo, explicó que el objetivo es que cada vez más jóvenes cuenten con herramientas que les permitan acceder a nuevas oportunidades y que el aprendizaje del inglés deje de percibirse como una barrera para convertirse en una ventaja para su futuro.

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Distrito Bilingüe cuenta con el apoyo de instituciones como la Institución Universitaria ITM y la Universidad EAFIT, encargadas de acompañar los procesos de formación y asistencia técnica en los establecimientos educativos priorizados.

Actualmente, los estudiantes participan en experiencias de aprendizaje presenciales apoyadas por herramientas tecnológicas y actividades de inmersión lingüística desde los primeros grados hasta la educación media.

Por su parte, docentes y directivos reciben formación virtual y presencial para fortalecer sus conocimientos y mejorar las prácticas pedagógicas en las aulas.

Con esta estrategia, Medellín busca consolidar una educación más competitiva, innovadora y conectada con las necesidades del mundo actual.

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