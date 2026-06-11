Así va el Mundial: México y Corea del Sur lideran el Grupo A tras la jornada inaugural

Resumen: El primer tanto del Mundial 2026 fue obra de Julián Quiñones, delantero de origen colombiano naturalizado mexicano, a los 9 minutos del pitazo inicial

Minuto30.com .- El primer día de competencias de la Copa del Mundo arrancó con grandes emociones y resultados históricos que dejan a las selecciones de México y Corea del Sur en la cima del grupo A.

Resumen de los encuentros:

Victoria histórica de México (2-0 ante Sudáfrica): La selección mexicana logró imponerse con autoridad. El primer tanto del torneo fue obra de Julián Quiñones, delantero de origen colombiano nacionalizado mexicano. Además de los tres puntos, este triunfo rompe una larga maldición: es la primera vez, en las ocho ocasiones que México ha inaugurado un Mundial, que logra conseguir la victoria.

La histórica victoria de México por 2-0 frente a Sudáfrica en el Mundial de 2026 marca un hito sin precedentes, pues rompe una prolongada racha negativa en los partidos inaugurales de la selección azteca, donde nunca había logrado sumar de a tres. Esta amarga seguidilla histórica comenzó con cinco dolorosas derrotas consecutivas: en 1930 ante Francia (1-4), en 1950 frente a Brasil (0-4), en 1954 nuevamente contra la «Canarinha» (0-5), en 1958 ante Suecia (0-3) y en 1962 por tercera vez frente a Brasil (0-2). Posteriormente, el equipo logró rescatar dos empates: uno contra la Unión Soviética en 1970 (0-0) y otro ante la propia Sudáfrica en 2010 (1-1); un difícil historial adverso de siete encuentros previos que finalmente quedó sepultado con este reciente y ansiado primer triunfo de apertura.

Remontada asiática (Corea del Sur vs. Chequia): El conjunto surcoreano demostró gran capacidad de reacción. A pesar de que la escuadra de Chequia fue la encargada de abrir el marcador, Corea del Sur logró darle la vuelta al partido, pasando de largo para quedarse con el triunfo definitivo.

Tabla de Posiciones – Grupo A