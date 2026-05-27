Itagüí aumenta presencia policial por disputa criminal

Resumen: La disputa criminal en Itagüí deja ocho homicidios en menos de diez días y mantiene atemorizadas a las comunidades rurales del sur del Valle de Aburrá.

Una disputa criminal entre bandas que se vive en la zona rural de Itagüí mantiene en máxima alerta a las autoridades y a la comunidad.

En menos de diez días, ocho personas han sido asesinadas en medio de una confrontación armada que afecta principalmente las veredas El Ajizal, Los Gómez y El Porvenir, en el sur del Valle de Aburrá.

El caso más reciente ocurrió en la vereda El Ajizal, en un sector conocido como el ‘Callejón de Julio’. Allí, un hombre de entre 25 y 30 años fue atacado a tiros dentro de un establecimiento comercial por hombres armados. La víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

La guerra entre bandas ha provocado temor entre los habitantes de la zona, quienes aseguran que los enfrentamientos armados son constantes y que muchas familias han optado por restringir sus desplazamientos durante la noche para evitar quedar en medio de las balaceras.

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De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, detrás de esta disputa habría estructuras delincuenciales interesadas en controlar actividades ilegales relacionadas con el microtráfico y la extorsión.

Información de inteligencia señala además a alias “Chadú” como uno de los presuntos responsables de promover el fortalecimiento de estos grupos armados mediante la instrumentalización de jóvenes y ciudadanos extranjeros.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó que la disputa criminal corresponde a un reacomodamiento criminal interno que se intensificó desde febrero.

Desde entonces, las autoridades han desarrollado operativos focalizados y aseguran contar con órdenes de captura contra algunos cabecillas señalados de participar en los homicidios recientes.

Mientras avanzan las investigaciones judiciales, la presencia policial fue reforzada en la zona para intentar contener la escalada violenta que mantiene en zozobra a la comunidad rural de Itagüí.

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