Resumen: Funcionarios de la CAR fueron amenazados y recibieron disparos en Villapinzón mientras protegían un oso de anteojos. El director de la entidad denunció agresiones y calumnias de algunos concejales y recordó la importancia de la labor de conservación de la fauna silvestre y el Pacto por la Protección del Oso Andino.

¡Disparos y amenazas! Denuncian ataque a funcionarios de la CAR que protegían un oso de anteojos en Villapinzón

Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) fueron víctimas de agresiones, intimidaciones y disparos en la vereda Soatama del municipio de Villapinzón, mientras realizaban labores de protección de fauna silvestre. El hecho se produjo tras reportarse la presencia de un oso de anteojos en la cuenca alta del río Bogotá durante las últimas semanas.

Al respecto, el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, informó que los funcionarios enfrentaron no solo agresiones físicas, sino también amenazas y calumnias provenientes de miembros del Concejo Municipal de Villapinzón. “Los concejales son servidores públicos que están obligados a respaldar la labor de las autoridades ambientales, no a calumniar y a poner en riesgo la vida de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional”, afirmó Ballesteros.

El director aseguró que los comportamientos de los concejales serán denunciados ante la Procuraduría General de la Nación y las autoridades competentes para que se definan las responsabilidades disciplinarias y penales correspondientes. Asimismo, agradeció a las comunidades locales por su colaboración y apoyo en la protección de la fauna silvestre.

Esto le podría interesar: ¡Golpe histórico al contrabando en Bogotá! Incautan 12.530 dispositivos y más de mil millones de pesos en efectivo

La CAR recordó que, como parte de su misión, tienen la responsabilidad de proteger y conservar la fauna silvestre, especialmente especies emblemáticas como el oso de anteojos, presente en ecosistemas altoandinos y de páramo. La aparición de estos animales indica que se están generando condiciones de restauración y conservación de sus hábitats naturales.

A finales de enero, la CAR firmó el Pacto por la Protección del Oso Andino, un acuerdo que une a autoridades ambientales, gobiernos locales y actores del territorio para trabajar en la conservación, protección y manejo del corredor biológico de esta especie. Como parte de este compromiso, se entregaron herramientas pedagógicas de monitoreo, entre ellas cuatro cámaras trampa FLEX-M, que permitirán fortalecer el seguimiento científico y comunitario del oso andino y de otras especies asociadas al corredor.

Alzamos la voz ante las amenazas, agresiones y disparos que están sufriendo nuestros funcionarios en Villapinzón Cundinamarca. pic.twitter.com/EKVSJTObL5 — Alfred Ballesteros Alarcón (@Alfred_Balle) February 18, 2026

El director de la CAR enfatizó la importancia de la convivencia entre humanos y fauna silvestre: “El oso andino no es nuestro enemigo. Es parte de nuestra historia, nuestro entorno y nuestra riqueza natural. Podemos protegerlo sin dejar de proteger nuestros medios de vida. Este pacto representa un compromiso real con la vida, la biodiversidad y la convivencia armónica entre las comunidades y la fauna silvestre”.