¡Disparos, sicariato y traición! Condenados tres hombres por homicidio y ataques en Cali

Resumen: Tres hombres fueron condenados en Cali por su participación en hechos violentos que incluyeron homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Las sentencias corresponden a casos ocurridos entre 2018 y 2021, en los que se comprobó el uso de armas de fuego y el impacto directo en las víctimas y sus entornos.

Tres hombres fueron sentenciados por la justicia en Cali tras ser hallados responsables de graves delitos contra la vida, entre ellos homicidio consumado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, todos en circunstancias agravadas. Las condenas se produjeron luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara su participación en hechos violentos ocurridos en distintos sectores de la capital vallecaucana.

De acuerdo con las decisiones judiciales, dos de los procesados aceptaron los cargos imputados y suscribieron preacuerdos con la Fiscalía, lo que permitió agilizar los procesos. En los tres casos se comprobó el uso de armas de fuego y, aunque dos de las víctimas lograron sobrevivir gracias a la atención médica oportuna, uno de los ataques terminó en homicidio.

El caso más reciente corresponde a Brayan Andrés Criollo, condenado a 17 años de prisión por hechos ocurridos el 31 de julio de 2021 en el barrio El Poblado de Cali. Según lo establecido en el proceso, el hombre accionó dos armas de fuego y disparó en once ocasiones contra una persona que se movilizaba por el sector, causándole heridas que le provocaron la muerte.

En otro fallo, Brayan Estiven Reyes recibió una condena de 19 años de cárcel por intentar asesinar a un ciudadano el 4 de julio de 2019 en el barrio Petecuy. El ataque se registró al interior de un establecimiento comercial, donde el agresor disparó en repetidas ocasiones contra la víctima. La rápida intervención médica evitó que el hecho tuviera un desenlace fatal.

Finalmente, Juan Camilo Sandoval fue sentenciado a 9 años y 1 mes de prisión, luego de demostrarse que ofreció tres millones de pesos a dos hombres para que atentaran contra la vida de su expareja sentimental. El intento de asesinato ocurrió el 10 de noviembre de 2018 en Cali, cuando la mujer fue atacada bajo la modalidad de sicariato y trasladada de inmediato a un centro asistencial, lo que permitió salvarle la vida.

Las sentencias quedaron en firme tras la valoración de las pruebas aportadas durante los procesos judiciales, en los que se estableció la gravedad de los hechos y el impacto generado en las víctimas y sus entornos.