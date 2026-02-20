Resumen: Alias 'Teo', explosivista del Frente 36 de las disidencias de las FARC, murió en Briceño al detonar accidentalmente una mina que pretendía instalar contra el Ejército.

¡Le explotó en la cara! Integrante de las disidencias murió al instalar una mina antipersonal en Briceño

Un nuevo hecho de violencia y muerte sacude la zona rural del municipio de Briceño, en Antioquia.

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de un integrante del Frente 36 de las disidencias de las FARC, perteneciente al Bloque Magdalena Medio, cuando manipulaba explosivos de fabricación artesanal.

El individuo, identificado por la organización ilegal bajo el alias de ‘Teo’, se encontraba en la vereda La Palestina instalando minas antipersonales con el fin de atentar contra las tropas del Ejército Nacional que mantienen una fuerte ofensiva en la zona, pero la carga se activó de forma accidental antes de que pudiera refugiarse.

La imprudencia de manipular estos elementos sin los protocolos técnicos cobró la vida del subversivo de manera instantánea. Según información conocida por medios de comunicación, el cuerpo del explosivista sufrió mutilaciones severas debido a la onda expansiva, lo que evidencia el alto poder destructivo de los artefactos que el grupo armado pretendía sembrar en caminos civiles y militares.

Este sector de Briceño ha sido escenario de constantes operativos en las últimas dos semanas, donde la fuerza pública ha logrado el hallazgo de múltiples caletas con armamento e información estratégica de la estructura que comanda alias “Primo Gay”.

Las autoridades militares reforzaron la búsqueda de otros posibles campos minados en La Palestina.

