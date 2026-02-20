Alcalde de Briceño pide a Fiscalía investigar tras ser declarado objetivo de las Farc

Resumen: El Frente 36 de las disidencias de las FARC declaró objetivo militar al alcalde de Briceño, Noé Espinosa. El gobernador Andrés Julián Rendón pidió acciones contundentes.

La situación de orden público en el municipio de Briceño ha alcanzado un punto crítico tras la difusión de un panfleto del Bloque Magdalena Medio, específicamente del Frente 36 de las disidencias, en el que se declara “objetivo militar” al alcalde Noé Espinosa.

El documento, atribuido a la estructura que comanda alias ‘Calarcá’ a través de alias ‘Primo Gay’, lanza graves señalamientos contra el mandatario, acusándolo de supuestos nexos con el Clan del Golfo.

Ante esta amenaza, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su profunda preocupación y lanzó una dura crítica al Gobierno Nacional por mantener diálogos de paz con grupos que persiguen a la institucionalidad.

El grupo ilegal sostiene que la administración municipal ha favorecido el tránsito de sicarios y la infiltración de juntas de acción comunal, acusaciones que el alcalde Espinosa desmintió tajantemente, calificándolas como un ataque directo a la democracia.

En medio de esta amenaza, el panfleto también menciona el reciente asesinato de Jennifer en la vereda El Respaldo, un crimen que la Policía Antioquia atribuye preliminarmente a retaliaciones entre grupos armados.

El coronel Luis Muñoz, comandante del departamento, señaló que las investigaciones avanzan con el testimonio de un sobreviviente del ataque para esclarecer si se trata de una pugna interna por el control del territorio.

Por su parte, el gobernador Rendón fue enfático al cuestionar la voluntad de paz de las disidencias mientras estas intimidan a los mandatarios locales.

Mientras tanto, el alcalde Espinosa no solo rechazó la amenaza, sino que dio un paso adelante al solicitar a la Fiscalía una investigación exhaustiva sobre su propia gestión para demostrar su transparencia.

