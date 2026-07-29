Resumen: El Ejército confirmó que este intento de ataque es una retaliación directa por los contundentes golpes propinados recientemente al narcotráfico en la región.

«Retén ilegal» de las disidencias era «señuelo» para atacar al ejército, pero les salió «el tiro por la culata»

El terror intentó apoderarse nuevamente de las carreteras del norte del departamento del Cauca, pero una rápida acción de inteligencia militar logró evitar lo que pudo ser una tragedia. Tropas del Ejército Nacional frustraron un plan de un grupo armado residual que pretendía atentar contra los uniformados utilizando letales artefactos explosivos improvisados en un importante corredor vial.

A través de una comunicación oficial, la Tercera División del Ejército Nacional informó que efectivos de la Brigada 29 se encuentran desplegados realizando rigurosas verificaciones de seguridad en la vía que conecta a los municipios de Caloto y Corinto, tras recibir reportes sobre la presencia de criminales armados en el sector.

Un corredor vial usado como «señuelo» mortal

El macabro plan de las disidencias quedó al descubierto. Según la inteligencia militar, los delincuentes intentaron utilizar esta transitada carretera departamental como un señuelo táctico. Su objetivo principal era atraer a los soldados a la zona para luego atacarlos de manera cobarde mediante la activación de dispositivos explosivos improvisados (AEI) escondidos en el lugar.

Retaliación por millonarias pérdidas del narcotráfico

Esta escalada de violencia y la intención de atentar contra la fuerza pública tiene un origen claro: el debilitamiento de las estructuras criminales. El Ejército confirmó que este intento de ataque es una retaliación directa por los contundentes golpes propinados recientemente al narcotráfico en la región.

Entre las operaciones que motivaron esta venganza, destaca la incautación de 850 kilogramos de marihuana en la zona norte del Cauca, un golpe millonario a las finanzas del grupo armado, sumado a la reciente neutralización de varios de sus cabecillas principales.

Huida y control militar permanente

Ante el inminente despliegue y la superioridad táctica de la fuerza pública, los integrantes de esta estructura criminal huyeron tras hacer presencia apenas brevemente en el sector.

Para devolverle la tranquilidad a los habitantes, campesinos y transeúntes del norte del Cauca, las Fuerzas Militares mantienen un fuerte dispositivo en la zona que incluye:

Sobrevuelos constantes de control y vigilancia en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana.

Rastreos y verificaciones minuciosas en las áreas aledañas a la carretera para descartar la presencia de explosivos u otros elementos que pongan en riesgo la vida de la comunidad civil.

Finalmente, la institución castrense entregó un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que las operaciones militares continuarán de manera decidida y sin descanso para garantizar la seguridad de la población caucana.

En contexto: Video. ¡Como si nada! Disidencias de las Farc desfilaron con fusiles y conos para instalar un retén ilegal en el Cauca