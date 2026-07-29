Resumen: Un presunto retén ilegal de las disidencias de las Farc fue captado en video en la vía entre Caloto y Corinto, Cauca. El Ejército adelanta verificaciones.

¡Como si nada! Disidencias de las Farc desfilaron con fusiles y conos para instalar un retén ilegal en el Cauca

La preocupación por el orden público en el norte del Cauca aumentó luego de que se conociera un video en el que un grupo de hombres armados, presuntamente integrantes de las disidencias de las Farc, aparece movilizándose por una carretera con la aparente intención de instalar un retén ilegal.

De acuerdo con información preliminar, los hechos habrían ocurrido en la vía que comunica los municipios de Caloto y Corinto, donde al menos 20 hombres armados fueron grabados por habitantes de la zona mientras recorrían el corredor vial a plena luz del día.

En las imágenes se observa a los presuntos integrantes del grupo armado portando fusiles, prendas de uso militar y brazaletes que los identificarían como miembros de esa organización. Además, uno de ellos carga un cono de señalización, mientras otros transportan elementos que, al parecer, serían utilizados para montar el retén ilegal sobre la carretera. En el video también se aprecia a uno de los hombres dialogando con algunos habitantes del sector, entre ellos menores de edad.

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Tras la difusión del material, la Tercera División del Ejército Nacional informó que adelanta verificaciones para establecer las circunstancias de lo ocurrido y confirmó que mantiene operaciones militares en esa zona del departamento.

Según indicó la institución, la información preliminar apunta a que los delincuentes pretendían utilizar este corredor vial como señuelo para atentar contra las tropas mediante la activación de artefactos explosivos improvisados, en retaliación por los recientes golpes propinados al narcotráfico.

Las autoridades reiteraron que las operaciones contra las disidencias continúan en el norte del Cauca e hicieron un llamado a la comunidad para reportar cualquier situación que represente riesgo para la población o la Fuerza Pública.

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