Disidencias limitan acceso humanitario en sus zonas y la Defensoría advierte afectaciones a civiles

Resumen: Defensoría del Pueblo rechaza restricciones de disidencias a misiones humanitarias en Colombia. Alertan por riesgo para la población civil.

La restricción humanitaria en Colombia vuelve a generar preocupación tras el rechazo de la Defensoría del Pueblo al anuncio de las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, quienes aseguraron que limitarán el ingreso de misiones de verificación y delegaciones humanitarias en zonas bajo su control.

El Ministerio Público advirtió que esta decisión no solo vulnera el derecho internacional humanitario, sino que también agrava la situación de las comunidades que habitan en estos territorios, ya expuestas a múltiples riesgos por el conflicto armado.

Según la Defensoría, impedir la presencia de organismos humanitarios reduce la capacidad de monitorear violaciones de derechos humanos y deja a la población civil en una condición de mayor vulnerabilidad. “En la práctica termina castigando a la población civil”, señalaron desde la entidad.

Asimismo, el organismo alertó sobre posibles intentos de obstaculizar o poner en riesgo la labor de sus funcionarios, quienes desarrollan su trabajo en condiciones complejas y con un enfoque basado en la protección de derechos y la atención humanitaria.

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La Defensoría reiteró que su labor se fundamenta en principios de independencia, imparcialidad y autonomía, orientados a la defensa de la vida, la dignidad humana y el respeto por el derecho internacional humanitario en medio del conflicto.

Pese al anuncio de las disidencias, la entidad aseguró que mantendrá su presencia en los territorios y continuará adelantando acciones para acompañar a las comunidades afectadas, reafirmando su compromiso con la protección de la población civil.

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