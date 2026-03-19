Buscan urgentemente a Luz Dary Luján Restrepo, desaparecida en Sabaneta

Resumen: Si usted la ha visto, tiene información sobre su paradero o cree haberla identificado, por favor comuníquese de manera urgente

Minuto30.com .- Familiares y amigos de Luz Dary Luján Restrepo se encuentran en máxima alerta tras perder su rastro en el municipio de Sabaneta. La mujer fue vista por última vez este miércoles 18 de marzo, y desde entonces su paradero es un misterio para sus seres queridos, quienes han iniciado una intensa campaña de búsqueda.

Detalles de la desaparición

Luz Dary desapareció en jurisdicción de Sabaneta el miércoles. Sus allegados manifiestan que no han tenido comunicación con ella y desconocen hacia dónde pudo haberse dirigido, por lo que solicitan la solidaridad de la ciudadanía para obtener cualquier pista que permita localizarla sana y salva.

¿Cómo ayudar?

Si usted la ha visto, tiene información sobre su paradero o cree haberla identificado, por favor comuníquese de manera urgente a la siguiente línea de contacto:

WhatsApp de contacto: 305 404 53 79

Línea de Emergencias: 123 de la Policía Nacional.