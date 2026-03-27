Resumen: Operativos armados de disidencias en Tibú obligaron a civiles a salir de sus casas, en medio de la confrontación con el ELN en el Catatumbo.

Disidencias de las Farc realizaron operativos casa por casa en Tibú buscando integrantes del ELN

Una nueva escalada de violencia se registró en la región del Catatumbo, donde integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc realizaron un operativo armado en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

Los hechos ocurrieron en el corregimiento Campo Dos, donde hombres armados obligaron a los habitantes a salir de sus viviendas mientras efectuaban registros en busca de presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con denuncias de la comunidad, los disidentes recorrieron el sector casa por casa, generando temor entre la población civil. Videos conocidos por las autoridades muestran a los hombres armados patrullando la zona y ordenando a los residentes desalojar temporalmente sus hogares.

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Tras conocerse la situación, tropas del Ejército y unidades de la Policía desplegaron operativos para retomar el control territorial y brindar seguridad a los habitantes.

Según información oficial, las disidencias mantienen una búsqueda activa de integrantes del ELN, grupo con el que sostienen una disputa armada por el control de la región.

Este nuevo episodio se suma a la crisis humanitaria que enfrenta el Catatumbo, una zona históricamente afectada por el conflicto armado y el narcotráfico. Los enfrentamientos entre estas estructuras ilegales han provocado desplazamientos masivos y confinamiento de comunidades enteras, con miles de personas afectadas.

Las autoridades mantienen presencia en el área mientras evalúan la situación de seguridad y buscan evitar nuevas afectaciones a la población civil, que continúa siendo la principal víctima de este conflicto.

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