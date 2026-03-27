Resumen: En Guarne fueron demolidos seis inmuebles abandonados que se habían convertido en focos de inseguridad y riesgo sanitario. Con esta intervención, Antioquia suma 47 estructuras derribadas dentro de una estrategia que busca recuperar espacios y reducir la criminalidad en el departamento.

Antioquia no da tregua a la delincuencia: demuelen seis inmuebles foco de inseguridad en Guarne

La estrategia de demolición de estructuras abandonadas en Antioquia sigue avanzando y esta vez llegó al municipio de Guarne, donde fueron derribados seis inmuebles que, según las autoridades, se habían convertido en focos de inseguridad y riesgo para la comunidad.

Durante la jornada, el gobernador Andrés Julián participó junto a autoridades locales en la intervención de estas edificaciones, que presentaban un alto nivel de deterioro y condiciones estructurales críticas.

Los inmuebles, además de estar en riesgo de colapso, eran utilizados para el consumo y posible expendio de sustancias estupefacientes, así como refugio de habitantes en condición de calle.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las propiedades llevaban cerca de 17 años en estado de abandono, lo que facilitó su ocupación irregular y su transformación en puntos conflictivos dentro del municipio.

A esto se sumaban problemas como humedad, acumulación de maleza y daños en puertas y ventanas, lo que también propició la proliferación de plagas como roedores y alacranes, generando un problema adicional de salud pública.

Avanza la estrategia para recuperar espacios en Antioquia

El gobernador destacó que este tipo de intervenciones han mostrado resultados en materia de seguridad en diferentes zonas del departamento. Con las demoliciones realizadas en Guarne, Antioquia alcanza un total de 47 inmuebles derribados en el marco de esta estrategia, que busca recuperar espacios urbanos y reducir entornos asociados a la criminalidad.

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Por su parte, el alcalde de Guarne, Diego Mauricio Grisales Gallego, señaló que la acción va más allá de la eliminación de estructuras físicas, al considerar que se trata de una medida orientada a devolver la tranquilidad a los habitantes y mejorar las condiciones del entorno.

La iniciativa hace parte de un plan más amplio que tiene como meta llegar a 100 demoliciones durante el actual periodo de gobierno. En ese sentido, varios municipios del departamento se han sumado al proceso mediante la identificación de edificaciones en condiciones similares.

Localidades como Yarumal, Sopetrán, Marinilla y San Luis han reportado nuevos puntos críticos, mientras que en Copacabana, donde ya se han intervenido dos inmuebles, se han priorizado al menos 25 casos adicionales que podrían ser objeto de futuras demoliciones.

Con estas acciones, las autoridades buscan no solo intervenir espacios deteriorados, sino también prevenir su uso para actividades ilícitas y reducir los riesgos que representan para las comunidades cercanas.