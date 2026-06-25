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Resumen: Capturan a La Patrona, hermana de ‘Chiquito Malo’, señalada de presuntamente manejar recursos y operaciones financieras del Clan del Golfo.

Cae alias ‘La Patrona’, hermana de ‘Chiquito Malo’: la señalan de mover el dinero del Clan del Golfo

Un nuevo golpe contra las finanzas del Clan del Golfo fue anunciado por las autoridades tras la captura de alias ‘La Patrona’, identificada como Ingrid Paola y hermana de alias ‘Chiquito Malo’, máximo jefe de esa organización criminal.

La detención se produjo en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El procedimiento fue confirmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien destacó la importancia de esta acción dentro de la estrategia para debilitar las estructuras económicas de los grupos armados ilegales.

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De acuerdo con la investigación, alias ‘La Patrona’ estaría vinculada a actividades relacionadas con el manejo y ocultamiento de recursos obtenidos de manera ilícita por el Clan del Golfo.

Según las autoridades, su función consistiría en diseñar y ejecutar mecanismos para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de actividades criminales, fortaleciendo así la capacidad financiera de la organización.

El Ministerio de Defensa señaló que la captura representa una afectación directa a uno de los componentes más sensibles del grupo ilegal: su músculo económico.

Las autoridades sostienen que estas operaciones buscan atacar todos los niveles de las estructuras criminales, no solo a quienes participan en acciones armadas, sino también a quienes facilitan su sostenimiento financiero y expansión territorial.

La captura de ‘La Patrona’ se suma a las acciones adelantadas contra el Clan del Golfo, organización que, según cifras oficiales, ha sido objetivo de cerca del 50% de las operaciones desarrolladas por la Fuerza Pública en los últimos años.

Mientras avanzan los procesos judiciales, la Fiscalía continuará recopilando elementos probatorios para determinar el alcance de la presunta participación de la capturada dentro de la estructura criminal.

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