    La Selección Colombia se prepara para el Mundial de Atletismo en Tokio
    Selección Colombia de Atletismo busca medallas en el Mundial de Tokio. Sigue a los 18 atletas en su camino a la gloria. Foto: Tomada de COC
    Resumen: Una delegación de 18 atletas, compuesta por nueve hombres y nueve mujeres, representará a Colombia en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio. El grupo, que cuenta con tres deportistas más que la delegación del año anterior, buscará superar la medalla de plata obtenida por Flor Denis Ruíz en 2023. La lista de clasificados, confirmada por World Athletics, incluye a seis atletas por marca mínima, 11 por escalafón y uno por reasignación de plazas. Aunque la marchista Lorena Arenas se retiró por lesión, la atleta Marleth Ospino ocupará una de las plazas reasignadas para competir en los 100 metros planos.

    Una delegación de 18 atletas, compuesta por nueve hombres y nueve mujeres, representará a Colombia en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, que se disputará del 13 al 22 de septiembre.

    Este grupo, con tres cupos más que en la edición de Budapest 2023, donde Flor Denis Ruíz obtuvo el segundo lugar en lanzamiento de jabalina, buscará dejar en alto el nombre del país.

    La Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) confirmó la lista de clasificados el pasado 27 de agosto.

    Allí se detalló que los cupos colombianos se distribuyen de la siguiente manera: seis por marca mínima, 11 por escalafón y uno por reasignación de plazas.

    La marchista y subcampeona olímpica Lorena Arenas inicialmente había clasificado por marca mínima.

    Sin embargo, lamentablemente desistió de su participación debido a una lesión que sufrió durante un entrenamiento a principios de agosto.

    En otro cambio, la Federación Colombiana de Atletismo solicitó a World Athletics la reasignación de plazas para Marleth Ospino y Neiker Abello en los 100 metros planos.

    La solicitud de Ospino fue aceptada, permitiéndole unirse a la delegación. Recientemente, Ospino se destacó en los Juegos Panamericanos Junior, donde obtuvo la medalla de plata en los 200 metros planos y llegó a la final en los 100 metros.

    A continuación, los atletas colombianos y sus respectivas pruebas para Tokio 2025:

    Ronal Longa, Carlos Yesid Flórez y Marleth Ospino – 100 metros planos
    Evelis Aguilar – 400 metros planos
    Lucy Mendoza, Mateo Romero y Laura Chalarca – 20 km. marcha
    José Montaña – 35 km. marcha
    César Herrera – 20 y 35 km. marcha
    Martha Valeria Araújo – heptatlón
    Carlos Sanmartín – 3.000 metros obstáculos
    Hellen Tenorio – Salto alto
    Natalia Linares y Arnovis Dalmero – Salto largo
    Mauricio Ortega – lanzamiento de disco
    Flor Denis Ruíz, Billy Julio y Valentina Barrios – lanzamiento de jabalina

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

