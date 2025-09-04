Una delegación de 18 atletas, compuesta por nueve hombres y nueve mujeres, representará a Colombia en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, que se disputará del 13 al 22 de septiembre.

Este grupo, con tres cupos más que en la edición de Budapest 2023, donde Flor Denis Ruíz obtuvo el segundo lugar en lanzamiento de jabalina, buscará dejar en alto el nombre del país.

La Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) confirmó la lista de clasificados el pasado 27 de agosto.

Allí se detalló que los cupos colombianos se distribuyen de la siguiente manera: seis por marca mínima, 11 por escalafón y uno por reasignación de plazas.

La Selección Colombia se prepara para el Mundial de Atletismo en Tokio

La marchista y subcampeona olímpica Lorena Arenas inicialmente había clasificado por marca mínima.

Sin embargo, lamentablemente desistió de su participación debido a una lesión que sufrió durante un entrenamiento a principios de agosto.

En otro cambio, la Federación Colombiana de Atletismo solicitó a World Athletics la reasignación de plazas para Marleth Ospino y Neiker Abello en los 100 metros planos.

La solicitud de Ospino fue aceptada, permitiéndole unirse a la delegación. Recientemente, Ospino se destacó en los Juegos Panamericanos Junior, donde obtuvo la medalla de plata en los 200 metros planos y llegó a la final en los 100 metros.

A continuación, los atletas colombianos y sus respectivas pruebas para Tokio 2025:

Ronal Longa, Carlos Yesid Flórez y Marleth Ospino – 100 metros planos

Evelis Aguilar – 400 metros planos

Lucy Mendoza, Mateo Romero y Laura Chalarca – 20 km. marcha

José Montaña – 35 km. marcha

César Herrera – 20 y 35 km. marcha

Martha Valeria Araújo – heptatlón

Carlos Sanmartín – 3.000 metros obstáculos

Hellen Tenorio – Salto alto

Natalia Linares y Arnovis Dalmero – Salto largo

Mauricio Ortega – lanzamiento de disco

Flor Denis Ruíz, Billy Julio y Valentina Barrios – lanzamiento de jabalina

