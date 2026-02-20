Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Pensando en la Libertadores! El DIM viajó a Villavicencio con plantilla alterna

    Alejandro Restrepo convocó una nómina alterna del DIM para visitar a Llaneros, priorizando la Libertadores sin descuidar la Liga BetPlay

    Publicado por: Alejandro Rincón

    ¡Pensando en la Libertadores! El DIM viajó a Villavicencio con plantilla alterna
    Alejandro Restrepo convocó una nómina alterna del DIM para visitar a Llaneros, priorizando la Libertadores sin descuidar la Liga BetPlay. Foto: DIM
    ¡Pensando en la Libertadores! El DIM viajó a Villavicencio con plantilla alterna

    Resumen: El director técnico Alejandro Restrepo definió una nómina alterna para que el Independiente Medellín visite a Llaneros en Villavicencio, priorizando el descanso de sus figuras de cara a la Copa Libertadores. Con el objetivo de salir de la parte baja de la tabla (puesto 16) y escalar posiciones en la Liga BetPlay, el "Poderoso" incluyó en su convocatoria a jugadores como Salvador Ichazo, Frank Fabra y Didier Moreno, quienes buscarán un triunfo clave este viernes a las 6:20 p. m. en el estadio Bello Horizonte.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Alejandro Restrepo anunció los convocados con los que visitarán a Llaneros en Villavicencio por la octava fecha de la Liga BetPlay.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    Con el cuerpo concentrado para el juego contra Llaneros y la mente enfocada en la Copa Conmebol Libertadores, el estratega entregó el listado de los concentrados.

    A Villavicencio llegaron Salvador Ichazo, Éder Chaux, Thomasson Banguera, José Ortíz, Esneyder Mena y Frank Fabra.

    Adicionalmente, el estratega convocó a Jaidinson Córdoba, Didier Moreno, Luis M. Piedrahita, Juan Viveros y Marlon Balanta.

    Igualmente, están reservados para este compromiso, Alexis Serna, Diego Moreno, Malcom Palacios y Alam Valdelamar.

    ¡Pensando en la Libertadores! El DIM viajó a Villavicencio con plantilla alterna

    Finalmente, la lista la completan Géronimo Mancilla, Hayen Palacios, Enzo Larrosa, Andrés Dávila y Nezareth Segura.

    El juego es clave para el futuro del ‘Poderoso’ en la Liga BetPlay I, en la tabla de posiciones, el Equipo del Pueblo está en el puesto 16.

    Los hinchas esperan la victoria que, aunque no los va a poner en el anhelado grupo de los 8, si les permita escalar en la tabla.

    El juego en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, se disputará desde las 6:20 de la tarde.

    Más noticias del Deportivo Independiente Medellín

    Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.