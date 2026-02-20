Alejandro Restrepo convocó una nómina alterna del DIM para visitar a Llaneros, priorizando la Libertadores sin descuidar la Liga BetPlay. Foto: DIM

¡Pensando en la Libertadores! El DIM viajó a Villavicencio con plantilla alterna

Alejandro Restrepo anunció los convocados con los que visitarán a Llaneros en Villavicencio por la octava fecha de la Liga BetPlay.

Con el cuerpo concentrado para el juego contra Llaneros y la mente enfocada en la Copa Conmebol Libertadores, el estratega entregó el listado de los concentrados.

A Villavicencio llegaron Salvador Ichazo, Éder Chaux, Thomasson Banguera, José Ortíz, Esneyder Mena y Frank Fabra.

Adicionalmente, el estratega convocó a Jaidinson Córdoba, Didier Moreno, Luis M. Piedrahita, Juan Viveros y Marlon Balanta.

Igualmente, están reservados para este compromiso, Alexis Serna, Diego Moreno, Malcom Palacios y Alam Valdelamar.

Finalmente, la lista la completan Géronimo Mancilla, Hayen Palacios, Enzo Larrosa, Andrés Dávila y Nezareth Segura.

El juego es clave para el futuro del ‘Poderoso’ en la Liga BetPlay I, en la tabla de posiciones, el Equipo del Pueblo está en el puesto 16.

Los hinchas esperan la victoria que, aunque no los va a poner en el anhelado grupo de los 8, si les permita escalar en la tabla.

El juego en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, se disputará desde las 6:20 de la tarde.

