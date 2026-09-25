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Resumen: Un comunicado atribuido al Frente 36 anunció restricciones para la venta y distribución de cerveza en ocho municipios del Norte de Antioquia y lanzó amenazas contra quienes incumplan.

Disidencias de las FARC amenazan con declarar objetivo militar a quienes vendan cerveza en Antioquia

Un comunicado atribuido al Frente 36 de las disidencias de las FARC generó preocupación entre habitantes y comerciantes de varios municipios del Norte de Antioquia, luego de que la estructura armada anunciara restricciones relacionadas con el ingreso y comercialización de cerveza y otros licores.

El documento señala que estaría prohibido el ingreso de distribuidores de estas bebidas a Donmatías, Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Angostura, Guadalupe, Campamento y Anorí.

Según el contenido del comunicado, la medida estaría relacionada con un supuesto intento de impedir la presencia de integrantes de grupos paramilitares en esos territorios.

La estructura armada también habría establecido que quienes pretendan ingresar para distribuir bebidas alcohólicas deberán someterse a una supuesta verificación y contar con autorización previa. En el documento se advierte que quienes incumplan las disposiciones podrían ser considerados “objetivo militar”.

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Además, el comunicado incluye amenazas contra empresas distribuidoras de cerveza y advierte sobre posibles ataques contra vehículos y mercancía en caso de desacato.

La situación también habría generado mensajes dirigidos específicamente a comerciantes de Campamento. En ellos se señala que únicamente dos distribuidores estarían autorizados para vender cerveza y se fija un precio de $6.000 para el consumidor final.

El mensaje establece además una supuesta multa de $20 millones y el cierre de establecimientos que adquieran los productos por fuera de los proveedores señalados.

Habitantes y comerciantes de la zona han manifestado preocupación por estas disposiciones y han señalado que las presiones estarían acompañadas de extorsiones y amenazas.

Las autoridades deberán establecer la autenticidad del comunicado y avanzar en las investigaciones para determinar el alcance de las amenazas y los responsables.

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