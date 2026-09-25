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Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente – Medellín , se encuentra el cuerpo de Jesús María Bigabriel, de 67 años de edad, nacido el 29 de diciembre de 1958 en Medellín.

El cuerpo de Jesús María Bigabriel se encuentra en Medicina Legal

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente – Medellín, se encuentra el cuerpo de Jesús María Bigabriel, de 67 años de edad, nacido el 29 de diciembre de 1958 en Medellín.

El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 24 de septiembre de 2026. La institución solicita a sus familiares acercarse para realizar las diligencias correspondientes y obtener información sobre el caso.

Los familiares pueden acudir a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.