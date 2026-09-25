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    El cuerpo de Jesús María Bigabriel se encuentra en Medicina Legal

    La institución solicita a sus familiares acercarse para realizar las diligencias correspondientes

    Publicado por: Juan Manuel

    2 MORGUE Jesus Maria Bigabriel
    El cuerpo de Jesús María Bigabriel se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente – Medellín, se encuentra el cuerpo de Jesús María Bigabriel, de 67 años de edad, nacido el 29 de diciembre de 1958 en Medellín.

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    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente – Medellín, se encuentra el cuerpo de Jesús María Bigabriel, de 67 años de edad, nacido el 29 de diciembre de 1958 en Medellín.

    El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 24 de septiembre de 2026. La institución solicita a sus familiares acercarse para realizar las diligencias correspondientes y obtener información sobre el caso.

    Los familiares pueden acudir a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.

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