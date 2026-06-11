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    La menor Sol Valery Paniagua desapareció en Medellín

    Fue repostada como desaparecida el 8 de junio

    Publicado por: Juan Manuel

    SOL VALERY PANIAGUA PLATA
    La menor Sol Valery Paniagua desapareció en Medellín

    Resumen: Sol Valery Paniagua Plata es una adolescente de 15 años, de nacionalidad colombiana y sexo femenino. Su identidad de género corresponde a mujer. No se reportan detalles sobre las prendas de vestir, accesorios o características particulares que permitan facilitar su identificación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Sol Valery Paniagua Plata es una adolescente de 15 años, de nacionalidad colombiana y sexo femenino. Su identidad de género corresponde a mujer. No se reportan detalles sobre las prendas de vestir, accesorios o características particulares que permitan facilitar su identificación.

    Según la información disponible, la menor fue reportada como desaparecida en la ciudad de Medellín. La fecha de desaparición registrada es el 8 de junio de 2026.

    Hasta el momento, los datos difundidos no incluyen información adicional sobre las circunstancias de la desaparición ni sobre señales particulares de la joven. Cualquier información que contribuya a su ubicación debe ser comunicada de manera inmediata a las autoridades competentes.

    1 BOLETIN SOL VALERY PANIAGUA PLATA scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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