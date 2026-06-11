La menor Sol Valery Paniagua desapareció en Medellín

Resumen: Sol Valery Paniagua Plata es una adolescente de 15 años, de nacionalidad colombiana y sexo femenino. Su identidad de género corresponde a mujer. No se reportan detalles sobre las prendas de vestir, accesorios o características particulares que permitan facilitar su identificación.

Sol Valery Paniagua Plata es una adolescente de 15 años, de nacionalidad colombiana y sexo femenino. Su identidad de género corresponde a mujer. No se reportan detalles sobre las prendas de vestir, accesorios o características particulares que permitan facilitar su identificación.

Según la información disponible, la menor fue reportada como desaparecida en la ciudad de Medellín. La fecha de desaparición registrada es el 8 de junio de 2026.

Hasta el momento, los datos difundidos no incluyen información adicional sobre las circunstancias de la desaparición ni sobre señales particulares de la joven. Cualquier información que contribuya a su ubicación debe ser comunicada de manera inmediata a las autoridades competentes.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes