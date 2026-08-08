Resumen: De la Espriella ya juró como presidente y en su primer discurso dejó frases que están dando de qué hablar. Los detalles aquí.

‘Sométanse a la ley o enfrenten al Estado’: lo que soltó De la Espriella en su primer discurso como presidente

Abelardo De la Espriella pronunció el pasado viernes 7 de agosto, su primer discurso como presidente de Colombia, horas después de haber jurado ante el Congreso en la Arena de la Universidad Santiago de Cali.

La alocución, que se extendió durante una hora y 15 minutos, tuvo lugar en el Cantón Militar Pichincha, al sur de Cali, y sirvió para trazar las líneas generales de su nuevo gobierno.

Durante su intervención, De la Espriella tocó temas como seguridad, economía, relaciones exteriores, corrupción y cultivos ilícitos.

En materia de orden público fue tajante al advertir que los grupos armados tienen dos caminos: someterse a la ley o enfrentar la fuerza del Estado. Añadió que en las próximas horas su gobierno publicará el listado oficial de estructuras catalogadas como narcoterroristas y afirmó que la vía del diálogo con estos grupos está completamente agotada.

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El nuevo mandatario también anunció la construcción de megacárceles para reclusos de alta peligrosidad y garantizó respaldo jurídico a policías y militares en el cumplimiento de su deber.

Sobre el plano institucional, descartó cualquier posibilidad de convocar una asamblea constituyente y aseguró que gobernará únicamente los cuatro años que establece la Constitución, sin buscar reelección.

En lo económico, De la Espriella confirmó que firmará un decreto de congelamiento del gasto público y adelantará una reforma tributaria que incluye la eliminación del impuesto al patrimonio. También autorizó el desarrollo del fracking bajo estándares técnicos y ambientales, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética del país.

El presidente cerró su mensaje reiterando que gobernará para todos los colombianos, tanto para quienes votaron por él como para quienes respaldaron otras opciones.

Por su parte, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, hizo un llamado a la unidad nacional y recordó que la paz sigue siendo una tarea pendiente para el país.

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