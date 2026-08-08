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    ¡Atención! Falleció Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi

    El fallecimiento de Jorge Messi ocurre un par de meses después de un bochornoso incidente mediático, que le costó el puesto a una periodista

    Publicado por: SoloDuque

    lionel messi jorge messi
    Foto: Redes Sociales
    ¡Atención! Falleció Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi

    Resumen: El deterioro de la salud de Jorge Messi había tenido un impacto profundo y visible en el estado anímico de Lionel durante las últimas semanas. El planeta entero fue testigo de su dolor el pasado 16 de junio, durante el desarrollo del Mundial 2026

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    Minuto30.com .- El mundo del deporte amaneció este sábado con una de las noticias más tristes para la familia del ídolo argentino Lionel Messi. En las últimas horas, se confirmó el lamentable fallecimiento de Jorge Messi, padre y representante del histórico futbolista, luego de permanecer varias semanas atravesando un complicado estado de salud.

    La noticia fue confirmada por el medio internacional Infobae, ratificando el desenlace que mantenía en vilo al entorno más íntimo del capitán de la Selección Argentina y actual jugador del Inter Miami.

    El arquitecto detrás de la leyenda

    Hablar de la carrera de Lionel Messi es, indiscutiblemente, hablar del acompañamiento incansable de su padre. Jorge Messi no solo fue su figura paterna, sino el estratega de su carrera profesional, destacándose siempre como su representante y mánager oficial.

    Su nombre fue el principal puente en las negociaciones más importantes de la historia del fútbol moderno, siendo la voz cantante en los millonarios y trascendentales contratos con el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain (PSG) y, más recientemente, el Inter Miami de la MLS.

    Jorge fue el hombre que creyó en el talento de su hijo desde el primer día. Lo acompañó en sus difíciles inicios en las divisiones juveniles de Newell’s Old Boys en Rosario, y tomó la valiente decisión de viajar con un joven y frágil Leo a España para probar suerte en el Barcelona, buscando el tratamiento médico que su hijo necesitaba. Mientras ambos forjaban la leyenda en Europa, el núcleo familiar se mantuvo unido a la distancia: su madre, Celia Cuccittini, se quedó en Rosario junto a sus otros hijos, María Sol, Matías y Rodrigo.

    El fin de las falsas especulaciones

    El fallecimiento de Jorge Messi ocurre un par de meses después de un bochornoso incidente mediático. Cabe recordar que en el pasado mes de junio, se divulgó en redes sociales una noticia falsa sobre su muerte.

    En su momento, la información fue desmentida categóricamente por la familia Messi a través de un duro comunicado oficial. La gravedad de aquella fake news fue tal, que le costó el puesto a la periodista que difundió el rumor sin la debida confirmación. Hoy, lamentablemente, los problemas de salud que arrastraba Jorge terminaron por confirmar la triste realidad.

    Las lágrimas premonitorias de Leo en el Mundial 2026

    El deterioro de la salud de Jorge Messi había tenido un impacto profundo y visible en el estado anímico de Lionel durante las últimas semanas. El planeta entero fue testigo de su dolor el pasado 16 de junio, durante el desarrollo del Mundial 2026.

    Ese día, la Selección Argentina venció 3-0 a Argelia por la primera fecha del Grupo J. A pesar de brillar en la cancha del estadio en Kansas City marcando un espectacular triplete, «La Pulga» no pudo contener el llanto, conmoviendo a los millones de espectadores.

    Al finalizar aquel encuentro, Leo habló con la prensa y, con el corazón en la mano, explicó que atravesaba un momento familiar crítico que lo había llevado a derrumbarse emocionalmente:

    “Lloré después del primer gol, sí… pero fue algo completamente ajeno al fútbol. Pasé por unos días difíciles, pero estoy agradecido con toda la delegación y mis compañeros porque siempre estuvieron a mi lado, dándome mucha fuerza”, fueron las conmovedoras palabras textuales de Lionel Messi.

    Hoy, esas lágrimas cobran un sentido aún más profundo. El fútbol mundial abraza a Lionel Messi y a toda su familia tras la partida del hombre que, con esfuerzo y visión, ayudó a construir al jugador más grande de todos los tiempos.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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