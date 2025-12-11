La directora del Dapre denuncia a Carlos Carrillo por supuestos malos manejos en Fondo Adaptación

Resumen: La directora del Dapre, Angie Rodríguez, denunció ante organismos de control presuntos malos manejos de Carlos Carrillo en el Fondo Adaptación, con proyectos sin ejecución y riesgo de perder $800 mil millones.

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, formuló este jueves 11 de diciembre en la Casa de Nariño una serie de explosivas denuncias sobre la administración de Carlos Carrillo al frente del Fondo de Adaptación, marcando un nuevo episodio de fuego amigo en el gobierno de Gustavo Petro.

Durante una conferencia de prensa, Rodríguez, quien actualmente es gerente encargada del Fondo, indicó que bajo la dirección de Carlos Carrillo se estructuraron y contrataron diversos proyectos clave que no registraron avances en su ejecución.

La funcionaria habló “con profundo dolor” de “datos escalofriantes”, incumplimientos, demoras y hechos de contratación que ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.

Proyectos sin ejecución

El primer proyecto señalado es la Ruta del Arroz, que según Rodríguez presentó “cero por ciento de ejecución” pese a haber sido contratado durante la gerencia de Carrillo.

“Adjudicada durante la gerencia de Carlos Carrillo, tiene un avance físico de solo el 27%, sin soportes en Secop, y un avance financiero del 0%, presentando un riesgo de incumplimiento contractual. Tiene riesgo de colapso financiero al haber destinado el 14% del contrato en costos de administración”, denunció.

También señaló el contrato para adelantar una investigación hidrodinámica sobre el río Cauca, afirmando que este proyecto no aportó insumos relevantes para avanzar en los diseños de soluciones y reportó igualmente ausencia de ejecución presupuestal.

Entre los proyectos citados también figura Senderos para la Paz, que bajo la administración de Carrillo tampoco reportó avances de ejecución.

Riesgo de perder $800 mil millones

Rodríguez precisó que la baja ejecución de proyectos asociados al Fenómeno de La Niña y a La Mojana genera el riesgo de reintegrar casi $800 mil millones al Ministerio de Hacienda, por lo cual los avances financieros y en infraestructura no se alinean con los compromisos adquiridos por el gobierno nacional.

“En 2024, cuando Carlos Carrillo era gerente del Fondo Adaptación, el Ministerio de Hacienda castigó la no ejecución del Fondo solicitando el reintegro de casi $200 mil millones, y para 2025 solo se ha ejecutado el 47% de las metas programadas, existiendo el riesgo de reintegro de $378 mil millones”, advirtió.

La licitación para la consultoría de los estudios y diseños de La Mojana, valorada en $54 mil millones, fue declarada desierta a finales de 2024, lo que según el reporte oficial “genera un riesgo inminente en la calidad y la garantía de las posibles intervenciones”.

El director de la UNGRD y exgerente del Fondo Adaptación no se ha pronunciado frente a las denuncias presentadas en su contra.

