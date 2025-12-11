El cierre del año 2025 marca el fin de una era en Boca Juniors, con la partida confirmada de Frank Fabra.

Tras casi diez años de un vínculo intenso con el club Xeneize, el lateral colombiano dirá adiós, dejando un legado de títulos y momentos memorables.

Llegado en enero de 2016, Fabra se consolidó como una figura clave en la defensa, contribuyendo a la consecución de ocho campeonatos a nivel local, incluyendo cuatro Ligas y dos Copas de la Liga, entre otros trofeos.

Su debut se remonta al 14 de febrero de 2016 en una derrota ante Atlético Tucumán, equipo que simbólicamente también fue el rival en su último partido el 23 de julio de 2025.

La última jornada de Fabra en el Boca Predio estuvo cargada de una profunda emoción. Consciente de que su contrato finaliza el 31 de diciembre, el futbolista colombiano vivió un día de despedidas.

Fue un momento de alta intensidad en el que saludó personalmente a cada uno de sus compañeros, ofreciendo abrazos a los empleados del club que lo vieron desarrollarse y crecer a lo largo de casi una década.

El adiós de una leyenda: Frank Fabra deja Boca Juniors entre lágrimas

Esta despedida íntima reflejó el fuerte lazo que forjó con la institución y con todas las personas que forman parte de su día a día.

A través de su cuenta de Instagram, Fabra publicó una imagen de su salida del campo de entrenamiento, acompañada de un emoji de corazón partido y lágrimas.

La partida, que pone fin a uno de los ciclos más largos e intensos de su carrera, se dio en medio de la tristeza.

El lateral izquierdo, ídolo para muchos e incondicional para sus técnicos, no pudo contener las lágrimas mientras dejaba el predio, un claro indicativo del profundo dolor que le provoca cerrar este capítulo en su vida profesional y personal.

Con este emotivo adiós, Frank Fabra cierra oficialmente un ciclo de casi diez años en el club de La Ribera, un periodo donde escribió algunos de los capítulos más importantes de la historia reciente del club.

Su paso por Boca, que comenzó siendo un prometedor refuerzo, culmina con el reconocimiento de ser uno de los extranjeros con más recorrido y títulos en la institución.

Sin embargo, en las redes sociales los hinchas de Boca no tuvieron compasión y en masa, muchos salieron a agradecer la partida del colombiano.

