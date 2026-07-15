Resumen: El atentado en Arauca dejó tres muertos y varios heridos. El director de la Policía anunció operativos para capturar a los responsables del ataque contra la subestación de Betoyes.

¡Ataque brutal! Director de la Policía promete dar con los responsables del atentado que dejó tres muertos en Arauca

El atentado en Arauca ocurrido en la subestación de Policía de Betoyes, en el municipio de Tame, dejó un saldo de tres personas fallecidas y varios heridos, hecho que motivó un contundente pronunciamiento del director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien aseguró que ya fueron activadas todas las capacidades institucionales para identificar y capturar a los responsables.

A través de su cuenta en la red social X, el oficial rechazó el ataque atribuido al ELN y lamentó la muerte de los patrulleros Adrián Stiven Riascos Valencia y Omar Alexander España Vásquez, así como el fallecimiento de una civil.

Además, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con los heridos que dejó la acción violenta.

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«Rechazo este acto con total contundencia; la vida de mis policías, soldados y de todos los colombianos se respeta; no existe justificación alguna para sembrar terror y dolor», manifestó el director de la Policía.

El alto oficial también informó que fueron desplegados equipos de inteligencia e investigación para ubicar a los responsables del ataque, con el objetivo de avanzar en su judicialización.

Según indicó, la institución trabaja de manera articulada con otros organismos de seguridad para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, el alcalde de Tame, Miguel Ángel Bastos, aseguró que la subestación de Policía de Betoyes quedó destruida en un 70 % tras la explosión.

El mandatario señaló que el ataque dejó dos policías y una civil fallecidos, además de nueve uniformados y un soldado profesional heridos.

El atentado en Arauca volvió a encender las alertas sobre la situación de orden público en esta zona del país. El alcalde reiteró que desde hace varios años había advertido sobre la vulnerabilidad de esa subestación y pidió revisar las condiciones de seguridad para proteger a los uniformados y a la comunidad.

¡! La vida de nuestros ́ ́ ̃ ́ fue arrebatada por criminales en un vil y despiadado ataque contra la Subestación de… pic.twitter.com/VrWvOnuI6B — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) July 15, 2026

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