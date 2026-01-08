Resumen: Un sujeto fue condenado por secuestro, violación y hurto en Cali y Jamundí. Pruebas de ADN confirmaron su autoría en ataques a mujeres.

Condenaron al ‘depredador’ del Valle: engañaba mujeres por internet para violarlas y secuestrarlas

Un juez de la República dictó una condena ejemplar contra Prado Cabezas, un hombre que sembró el terror entre mujeres de 20 y 40 años en el Valle del Cauca.

Su modus operandi era tan calculado como perverso: contactaba a sus víctimas a través de aplicaciones y redes sociales, o les ofrecía servicios de transporte en moto, para luego llevarlas bajo engaños a zonas despobladas de Cali, Palmira, Candelaria y Jamundí. Allí, lejos de cualquier ayuda, las golpeaba, robaba y sometía sexualmente en medio de amenazas de muerte.

La investigación, liderada por un fiscal especializado de Cali, reveló que el nivel de maldad de este sujeto no tenía límites. No solo abusaba de las mujeres, sino que en varios casos las mantuvo retenidas durante horas, exigiendo a sus familias rescates absurdos que iban desde los $3 millones hasta los $3.000 millones de pesos.

El golpe final para su defensa llegó desde los laboratorios de Medicina Legal: las pruebas de ADN arrojaron una coincidencia del 99.99% entre el perfil genético de Prado Cabezas y las muestras halladas en las víctimas, una prueba científica irrefutable de su culpabilidad.

Por estos hechos, el hoy sentenciado fue hallado responsable de los delitos de secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y extorsión, todos en modalidad agravada. Fue sentenciado a 57 años y 2 meses de prisión.

Además de la pena de cárcel, el juez le impuso una multa de 43.999 salarios mínimos, una de las más altas registradas para este tipo de crímenes en la región. El sujeto, que había sido capturado a finales de 2022 en el barrio Laureano Gómez de Cali, deberá pagar su condena tras las rejas de un establecimiento carcelario.

