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    Abelardo De La Espriella anuncia la captura y expulsión del ruso Sergei Vagin por espionaje y nexos con el ELN

    El presidente envió un mensaje contundente en defensa del Estado, advirtiendo que «la soberanía de Colombia se respeta»

    Publicado por: SoloDuque

    ruso del eln
    Foto: Abelardo de La Espriella
    Abelardo De La Espriella anuncia la captura y expulsión del ruso Sergei Vagin por espionaje y nexos con el ELN

    Resumen: El presidente envió un mensaje contundente en defensa del Estado, advirtiendo que «la soberanía de Colombia se respeta»

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    Minuto30.com .- El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la captura del ciudadano ruso Sergei Vagin tras una rápida y articulada operación de inteligencia liderada junto a la Policía Nacional y la DIPOL. El extranjero será expulsado del país bajo graves acusaciones de atentar contra la seguridad y la soberanía nacional.

    De acuerdo con el pronunciamiento oficial y los antecedentes revelados, en menos de 24 horas de seguimiento, las autoridades lograron la aprehensión de Vagin. De La Espriella confirmó que se le aplicará la medida administrativa de expulsión inmediata del territorio colombiano por representar una amenaza directa para la seguridad del Estado.

    • Espionaje y desestabilización: Los informes de inteligencia de la DIPOL vinculan estrechamente al ciudadano ruso con presuntas actividades de espionaje, la financiación sistemática de actos vandálicos ocurridos durante el paro nacional de 2021 y el mantenimiento de contactos con la guerrilla del ELN.

    • Millonario fraude cibernético: Adicional a las acusaciones de subversión, Vagin enfrenta actualmente un juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a sistemas informáticos. Estos cargos se derivan de su presunta participación en un millonario fraude a plataformas de apuestas deportivas que movió una cifra cercana a los 1.600 millones de pesos.

     

    Frente a esta captura, el presidente envió un mensaje contundente en defensa del Estado, advirtiendo que «la soberanía de Colombia se respeta» y ratificando que bajo ninguna circunstancia se permitirá que el territorio nacional siga siendo escenario de injerencias extranjeras o de redes criminales que desestabilicen el orden público.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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