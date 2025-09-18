Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Ejército destruyó un cilindro bomba y tres cargas más en la vía San José de la Montaña–Toledo, Norte de Antioquia. La movilidad sigue restringida por seguridad.

Ejército destruyó un cilindro bomba en vía entre San José de la Montaña y Toledo

El pasado miércoles 17 de septiembre, tropas del Ejército Nacional confirmaron la destrucción controlada de un cilindro bomba, que había sido abandonado en la vía que conecta a los municipios de San José de la Montaña y Toledo, Antioquia.

El artefacto fue detectado en la mañana del martes y, según las primeras hipótesis, habría sido instalado presuntamente por integrantes del Clan del Golfo, con el fin de atentar contra las tropas que prestan seguridad en la zona.

La situación generó alarma entre los campesinos de la región, quienes diariamente utilizan la carretera para movilizar sus productos.

Al lugar llegaron especialistas del grupo EXDE (Explosivos y Demoliciones), quienes aseguraron el perímetro y confirmaron la presencia de material explosivo.

Tras varias horas de inspección, soldados del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot destruyeron el cilindro bomba de manera controlada.

Durante la operación también se hallaron otras tres cargas en la misma zona, que igualmente fueron neutralizadas por los militares.

De acuerdo con fuentes oficiales, la instalación de estos artefactos buscaba frenar la operación militar en el territorio, donde el Ejército mantiene combates constantes contra estructuras del Clan del Golfo y disidencias de las Farc.

