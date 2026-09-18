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    Digno Palomino cambia de cárcel: irá a prisión de máxima seguridad en Santander

    El nombre de Digno Palomino vuelve a estar en el centro de la atención por una decisión penitenciaria que lo llevará de Bogotá a Santander.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Digno Palomino cambia de cárcel: irá a prisión de máxima seguridad en Santander
    Foto de sacada de redes sociales.
    Digno Palomino cambia de cárcel: irá a prisión de máxima seguridad en Santander

    Resumen: Digno Palomino será trasladado de La Picota a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander, por orden del Inpec.

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    El traslado de Digno Palomino a una cárcel de máxima seguridad en Santander hace parte de las medidas que adelanta el Gobierno nacional para reforzar el control sobre personas privadas de la libertad señaladas de mantener vínculos con estructuras delincuenciales y evitar que estas puedan continuar coordinando actividades ilícitas desde los centros penitenciarios.

    Palomino, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la organización criminal Los Pepes, será enviado desde Bogotá hacia el establecimiento penitenciario de Palogordo, ubicado en Girón, Santander.

    La orden fue emitida el pasado 10 de septiembre por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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    Inicialmente, Digno Palomino permanecía recluido en la cárcel Picaleña, en Ibagué. Posteriormente fue trasladado a La Picota, en Bogotá, donde se encuentra actualmente mientras se adelantan los trámites para concretar su traslado a Santander, según confirmó su defensa.

    En la misma medida también aparece Aldair Enrique, alias ‘Gomelo’, señalado como otro de los integrantes de Los Pepes. Ambos habían enviado una comunicación al presidente Abelardo De la Espriella en la que manifestaron su intención de someterse a la justicia, abandonar la violencia, contribuir al esclarecimiento de la verdad y reparar a las víctimas.

    La decisión ha generado expectativas entre comerciantes del Atlántico, uno de los sectores más afectados por las extorsiones. Orlando Jiménez, representante de los comerciantes, manifestó que esperan que este tipo de medidas contribuyan a reducir este delito en el departamento.

    Por ahora, Digno Palomino continúa en La Picota mientras se concreta su traslado a Palogordo. La medida se suma a otros movimientos penitenciarios anunciados recientemente para internos considerados de alto riesgo.

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