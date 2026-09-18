Resumen: El hombre de más y el empuje anímico se reflejaron en las estadísticas finales del encuentro: el 'Poderoso' dominó la posesión del balón con un contundente 64 %, relegando a Bucaramanga a un 36 %

La magia de Juanfer y la expulsión de Sambueza marcan el agónico empate del DIM en el Américo Montanini

Minuto30.com .- Independiente Medellín logró rescatar un valioso punto en su visita al estadio Américo Montanini, tras igualar 2-2 frente a Atlético Bucaramanga en un vibrante duelo válido por la novena fecha de la Liga BetPlay. Con este resultado, el equipo dirigido por Amaranto Perea alcanzó las 16 unidades en ocho partidos disputados y se ubica tercero en la tabla, escoltando a América y Atlético Nacional.

El compromiso inició con los ánimos caldeados y rápidamente cambió de rumbo. Sobre el minuto 16, el volante Fabián Sambueza vio la tarjeta roja directa tras propinar una patada «karateca», dejando en inferioridad numérica al conjunto local comandado por el técnico uruguayo Pablo Peirano.

Sorpresa local y la reacción del ‘Poderoso’

A pesar de jugar con un hombre menos, Bucaramanga logró golpear primero y por partida doble. Al minuto 26, el delantero argentino y exjugador del Medellín, Luciano Pons, abrió el marcador. La situación pareció salirse de control para el cuadro antioqueño cuando Félix Chapurrí amplió la ventaja para los locales al minuto 40.

Sin embargo, el DIM reaccionó justo a tiempo. En la última jugada del primer tiempo (45+4′), Jeison Medina logró el descuento, devolviéndole la esperanza al equipo visitante antes de irse a los vestuarios.

El sello de Juanfer y el dominio estadístico

Para la etapa complementaria, Medellín adelantó sus líneas e impuso condiciones. La igualdad definitiva llegó rápidamente al minuto 51, cuando Juan Fernando Quintero hizo valer su calidad y convirtió el 2-2 definitivo a través de un cobro de tiro penal.

El hombre de más y el empuje anímico se reflejaron en las estadísticas finales del encuentro: el ‘Poderoso’ dominó la posesión del balón con un contundente 64 %, relegando a Bucaramanga a un 36 %. Un punto que el Medellín veía casi perdido en la primera mitad, pero que terminó sumando gracias a la jerarquía de sus figuras.