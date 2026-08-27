Resumen: En operativo militar en Guaviare fue abatido alias Urías Perdomo, cabecilla disidente y mano derecha de alias Calarcá. Por el sujeto se ofrecía recompensa de $400 millones.

¡Cayó la mano derecha de ‘Calarcá’! Le dieron de baja al alias ‘Urías Perdomo’ en Guaviare

En el marco de una ofensiva de orden público ejecutada en el departamento del Guaviare, las Fuerzas Militares abatieron a Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido con el alias ‘Urías Perdomo’.

El sujeto era señalado como el cabecilla principal de la estructura Rodrigo Cadete del Estado Mayor de Bloques y Frentes, disidencia del antiguo grupo Farc dirigida por Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’.

Por este hombre, considerado una pieza clave en el esquema criminal de la zona, las autoridades colombianas ofrecían un incentivo económico de hasta $400 millones de pesos.

La neutralización de alias ‘Urías Perdomo’ se produjo durante el desarrollo de la denominada Operación Amón, la cual tuvo lugar en áreas rurales del municipio de El Retorno.

La acción coordinada arrancó en horas de la madrugada mediante un bombardeo estratégico contra campamentos pertenecientes al Bloque Jorge Suárez Briceño, seguido por el desembarco y despliegue terrestre de comandos de la Fuerza Pública.

Según los informes oficiales entregados por el presidente Abelardo De La Espriella, la incursión deja un saldo preliminar de ocho integrantes de las disidencias muertos, así como el decomiso de cinco ametralladoras, 11 fusiles y abundante pertrecho de intendencia.

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El prontuario atribuido a alias ‘Urías Perdomo’ incluye acusaciones por extorsión, intimidaciones a comunidades y acciones terroristas en el departamento de Caquetá, destacándose un atentado con explosivos contra la estación policial de Cartagena del Chairá en febrero.

De igual forma, se le vincula con el intento de reclutamiento forzado de cuatro menores en la selva. Aunque el sospechoso había sido aprehendido en julio de 2024 en Anorí, Antioquia, cuando se desplazaba en una caravana de la UNP, recuperó su libertad por su rol provisional en mesas de diálogo.

Actualmente, las tropas de los estamentos de seguridad del Estado permanecen en la zona rural de El Retorno adelantando labores de inspección, verificación técnica e identificación formal de los cuerpos en el sector.

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