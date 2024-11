Diego Guauque regresa a la televisión tras vencer el cáncer

Diego Guauque regresa a la televisión, a través de un video compartido en sus redes sociales afirmó que desde hoy, 24 de enero, inicia de nuevo con labores.

Por medio de su cuenta de Instagram, el periodista recordó que hace un año estaba en la UCI (Unidad de cuidados intensivos).

«Con dos mazazos encima; uno en el que ya sabía que tenía el sarcoma y dos que la cirugía que me habían practicado no había eliminado el cáncer. Yo no perdí la fe, no perdí la esperanza de Dios, en mi familia y en la de mis médicos, jamás los reproché. Siempre confíe en ellos, fui un paciente muy paciente”, expresó en el video.

Diego Guauque regresa a la televisión, así lo confirmó

“Hoy, felizmente vuelvo de regreso a Caracol Televisión, siempre me preguntaban mucho: ¿Cuándo regresas?, ¿Cuándo regresas? y hoy, 24 de enero finalmente les digo que regreso a Caracol”, precisó el periodista que batalló contra un agresivo tipo de cáncer conocido como Leiomiosarcoma, el cual le fue diagnosticado en 2023.

Diego Guauque afirmó que se siente ansioso de volver a su labor.

«Me siento como el niño que asiste por primera vez a su colegio. Un poquito asustado, no sé, me siento cómo raro, pues ya llevó 15 años ahí».

Diego Guauque recordó lo que sucedió tras su primera operación

