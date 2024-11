El video de Alzate mostrando un maletero lleno de armas y las bautiza como niñas con nombres «generó dudas de dónde fue grabado».

Se venía venir que el post video del cantante Alzate mostrando un maletero con armas traería dudas si era en Medellín ya que se sabe que el vive en la capital antioqueña. El Tiempo inició una búsqueda de la opinión de las autoridades, sobre si conocían alguna denuncia o si se hubiera cometido un delito. Pero no tenían ninguna información por lo que la fuente directa era el manager para saber del video y el lugar de la grabación. Además unas fotos en la cama con varias de ellas acrecentaban más incertidumbre si era en «medallo» que dormía con ellas.

Derivado del robo en noviembre del 2023, el cantante expresó unas fuertes palabras e hizo una advertencia. «Entonces yo también me voy a ‘enfierrar’ y me los voy a lamber, cuando vuelvan aquí nos los vamos a lamber a todos, vamos a ver qué es lo que va a pasar». Las leyes son claras en Colombia y se debe tener salvoconducto para usar armas debido a las restricciones de porte de las mismas y exhibición de las mismas. Según decreto 2362 del 24 de diciembre de 2018 que ya tuvo una extensión del Gobierno Petro. Sus seguidores y amigos dejaron mensajes en sus redes que no era conveniente y menos, crear controversia con las armas por lo agitado que está el país en seguridad. Donde Alzate también anunciaba que iría a Garzón (Huila).