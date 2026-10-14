Resumen: El rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs habría sido trasladado a un hospital de Nueva Jersey tras sufrir una lesión en la cabeza durante una presunta pelea con un narcotraficante condenado que también permanece en prisión. El artista recibió atención médica y posteriormente regresó al centro penitenciario, donde habría quedado en confinamiento solitario. Las circunstancias del enfrentamiento no han sido esclarecidas oficialmente.

Diddy habría peleado con un narcotraficante en prisión y terminó en el hospital por una lesión en la cabeza

El rapero y empresario estadounidense Sean “Diddy” Combs habría sido trasladado a un hospital cercano a la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, después de sufrir una lesión en la cabeza durante un presunto enfrentamiento con otro recluso. La información fue publicada por la revista estadounidense People, que citó a una fuente cercana al artista para explicar las circunstancias que habrían rodeado el incidente.

El episodio ocurrió mientras el músico, de 56 años, cumple una condena de 50 meses de prisión. Según los reportes sobre el caso, Combs recibió atención médica el pasado sábado 10 de octubre. La noticia sobre su traslado trascendió posteriormente, cuando se conocieron detalles de la emergencia y surgieron preguntas sobre lo sucedido dentro del establecimiento penitenciario.

Aunque inicialmente se informó sobre la lesión y la salida del artista del penal para recibir asistencia médica, fue la versión publicada por People la que relacionó el episodio con una posible pelea. Hasta ahora, no se han divulgado detalles suficientes para establecer cómo se produjo el golpe ni qué habría desencadenado el supuesto enfrentamiento.

People reveló una posible pelea dentro de la prisión

De acuerdo con una fuente citada por People, la lesión en la cabeza de Combs habría ocurrido durante una pelea con un narcotraficante condenado que también se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario.

La publicación no precisó cómo habría comenzado el enfrentamiento, cuál habría sido el motivo de la confrontación ni si otros internos estuvieron involucrados. Tampoco se dieron a conocer detalles que permitan reconstruir lo sucedido dentro del penal o determinar si existían diferencias previas entre los presuntos involucrados.

La versión representa un nuevo elemento en la información sobre el caso, pues apunta a un posible altercado como antecedente de la lesión. Sin embargo, no se han divulgado testimonios adicionales que permitan establecer cómo se desarrolló el episodio ni se ha conocido una explicación oficial de las autoridades penitenciarias sobre lo ocurrido.

Por ahora, esta información corresponde al testimonio de una fuente consultada por la revista y no a una confirmación oficial. Por esa razón, no es posible establecer con certeza las circunstancias en las que el rapero resultó herido ni atribuir responsabilidades por el supuesto enfrentamiento.

Tras conocerse el traslado al hospital, un representante de Combs se refirió a la preocupación de su equipo por el estado de salud del artista. En declaraciones a Page Six, expresó: “La salud y el bienestar de Sean son nuestra preocupación inmediata, y agradecemos a todos los que se han comunicado”.

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El portavoz agradeció las muestras de preocupación, pero no proporcionó información adicional sobre las circunstancias de la lesión ni confirmó públicamente los detalles del supuesto enfrentamiento. Tampoco se divulgaron datos específicos sobre la atención médica que recibió el músico o el tiempo que permaneció en el centro asistencial.

¿Qué se sabe sobre su regreso a prisión?

Según la información publicada por People, Combs regresó a la prisión después de recibir atención médica y habría sido ubicado en confinamiento solitario. No obstante, no se ha establecido públicamente si esta medida estuvo relacionada directamente con el presunto enfrentamiento o si respondió a otros motivos.

El regreso al centro penitenciario se produjo mientras el fundador de Bad Boy Records continúa cumpliendo la sentencia impuesta por la justicia estadounidense. Su situación en Fort Dix ha sido objeto de distintos reportes durante las últimas semanas, aunque no todos los detalles difundidos sobre sus condiciones de reclusión han sido confirmados por las autoridades.

El incidente se conoce mientras Combs cumple la condena que recibió en 2025, cuando fue declarado culpable de dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución. El artista había sido arrestado en 2024 y permanece recluido en la Institución Correccional Federal de Fort Dix, un centro penitenciario de baja seguridad ubicado en Nueva Jersey.

La pena impuesta fue de 50 meses de prisión, con reconocimiento del tiempo que ya había permanecido detenido. Según reportes sobre su situación penitenciaria, su fecha estimada de liberación está prevista para el 2 de marzo de 2028, aunque el tiempo efectivo de reclusión puede depender de las condiciones aplicables al cumplimiento de la sentencia.

Por ahora, la versión publicada por People apunta a una posible pelea con otro interno condenado por narcotráfico como antecedente de la lesión que llevó a Combs a recibir atención médica. Sin una explicación oficial más detallada, continúan sin esclarecerse el origen del presunto enfrentamiento y las circunstancias exactas en las que el rapero resultó herido.