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Resumen: La Feria Popular Días del Libro cerró su edición 20 con ventas superiores a $387 millones y cerca de 25.000 asistentes en Medellín.

Más visitantes y más libros vendidos dejaron los 20 años de Días del Libro en Medellín

La edición número 20 de la Feria Popular Días del Libro cerró con un balance positivo para el sector editorial y librero de Medellín.

Durante los tres días de programación, el evento registró ventas superiores a los $387 millones de pesos, lo que representó un incremento cercano al 5% frente a años anteriores.

La feria reunió a 80 invitados y desarrolló más de 300 actividades culturales y literarias en los alrededores de la Biblioteca Pública Piloto y el barrio Carlos E. Restrepo, espacios que recibieron cerca de 25.000 asistentes entre niños, jóvenes, estudiantes y familias.

Según el balance entregado por la alcaldía, varios proyectos libreros se destacaron durante la jornada, entre ellos Palinuro, La Anticuaria, Los Libros de Juan, Haylibros, Exlibris, Antimateria y La Librería de la Pascasia.

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, aseguró que los resultados reflejan el trabajo cultural que ha llevado a Medellín a ser reconocida por la Unesco como Capital Mundial del Libro 2027.

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Entre los géneros más vendidos durante Días del Libro estuvieron la novela, el ensayo, el cuento y publicaciones académicas y regionales. Algunos de los títulos con mayor acogida fueron La casa de los espíritus, Noches blancas y Don Quijote de la Mancha.

Las librerías de libros usados también reportaron resultados positivos con la venta de 639 ejemplares durante el evento, consolidando el movimiento editorial local.

Además de la programación comercial, la feria contó con invitados como Héctor Abad Faciolince, Víctor Gaviria y Juan Luis Mejía, así como actividades artísticas, talleres y clases maestras que tuvieron lleno total en varios escenarios.

Las comunas con mayor participación de asistentes fueron Robledo, Laureles-Estadio y San Javier. También se reportó presencia de visitantes provenientes de corregimientos como Altavista, Santa Elena, San Cristóbal y San Antonio de Prado.

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