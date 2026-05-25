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Resumen: Alias Laura, incluida en el cartel de los más buscados del Nordeste antioqueño, fue capturada por su presunta relación con homicidios y actividades criminales.

Cayó alias ‘Laura’: la joven de 19 años que estaría detrás de homicidios en Amalfi

La Policía Nacional capturó en Amalfi a alias ‘Laura’, una joven de 19 años que hacía parte del cartel de los más buscados del Nordeste antioqueño por su presunta participación en actividades relacionadas con homicidios y estructuras criminales.

La captura se realizó el pasado 22 de mayo, en medio de operativos adelantados por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) bajo la estrategia “Juntos por Antioquia”.

La detenida fue identificada como Laura Isabel, quien era requerida mediante orden judicial por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio.

Según la investigación, la joven estaría vinculada a labores de inteligencia criminal al servicio del Clan del Golfo en esta subregión del departamento.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Laura’ presuntamente se encargaba de identificar puntos de expendio de drogas y de ubicar personas que posteriormente serían víctimas de homicidio.

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La información recopilada durante el proceso judicial también la relaciona con el asesinato de Johan Alejandro Muñoz Muñoz, ocurrido el 7 de junio de 2024.

La Policía indicó que alias ‘Laura’ figuraba dentro del cartel de los delincuentes más buscados del Nordeste antioqueño debido a su presunta participación en diferentes actividades criminales que afectaban la seguridad en la zona.

Tras su captura, la joven fue dejada a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial correspondiente y definir su situación jurídica.

Las autoridades señalaron que este resultado hace parte de las acciones para combatir estructuras armadas y esclarecer hechos violentos registrados en municipios del Nordeste de Antioquia.

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