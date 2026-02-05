Resumen: Todo lo que debe saber sobre el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá este 5 de febrero. Conozca las excepciones, multas y horarios de la jornada.

¡Pilas! No saque el carro ni la moto: la millonaria multa que le pondrán si sale a la calle en Bogotá

Bogotá vive este jueves 5 de febrero una nueva versión del Día sin Carro y sin Moto, una jornada que busca darle un respiro al aire de la capital y promover medios de transporte más limpios. Desde las 5:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m., la restricción es total para la mayoría de los vehículos particulares.

Incumplir esta medida no es un tema menor: los conductores que sean sorprendidos en las vías se enfrentan a una multa de $633.000 pesos, además de la inmovilización inmediata de su vehículo.

Según la secretaria de Ambiente, Adriana Soto, se espera que durante estas 16 horas la concentración de material particulado en el aire se reduzca hasta en un 70%.

Por su parte, el secretario de Salud, Gerson Bermont, calificó la fecha como “el día más feliz para la salud pública”, destacando la descongestión en las salas de urgencias debido a la notable baja en la accidentalidad vial.

Entre las restricciones más importantes de este año, se destaca que ni los vehículos híbridos, ni los que cuentan con permiso de “pico y placa solidario”, están autorizados para transitar.

Solo quedan exentos los vehículos 100% eléctricos, el transporte escolar, las rutas de servicios públicos, vehículos de emergencia y motocicletas vinculadas a plataformas de mensajería o domicilios debidamente identificadas.

La Alcaldía de Bogotá invita a la ciudadanía a aprovechar los más de 600 kilómetros de ciclorrutas y a utilizar el Sistema Integrado de Transporte (SITP) y TransMilenio, que operarán al 100% de su capacidad para garantizar la movilidad de quienes deben cumplir con sus actividades laborales y académicas durante este jueves de movilidad alternativa.

Hoy Bogotá se mueve diferente. Además de ser el Día sin Carro y sin Moto, Bogotá celebra el Día de la Movilidad Sostenible, una jornada en la que nos movemos de manera diferente junto a diversas entidades del sector público y privado. ️➡️#DíaSinCarroYSinMoto… pic.twitter.com/y5jq8rE39N — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) February 5, 2026

