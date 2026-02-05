Milton Casco anotó su primer gol con Atlético Nacional ante América, destacando su ofensiva pese a los desajustes defensivos sufridos. Foto: Atlético Nacional

Resumen: En su segundo partido con Atlético Nacional, Milton Casco demostró su vocación ofensiva al anotar un brillante gol de "bañadita" aprovechando un error del portero Jorge Soto, evocando las proyecciones en ataque de Álvaro Angulo. Sin embargo, su actuación en el Atanasio Girardot tuvo matices, ya que fue cuestionado por la marca sobre Dylan Borrero en el gol del empate del América de Cali, una acción donde también se hizo evidente la falta de respaldo defensivo por parte de Andrés Sarmiento

¡Debut goleador en el Atanasio! Milton Casco se estrena como anotador con Atlético Nacional en el clásico ante América

El Atanasio Girardot fue testigo de una noche de contrastes para Milton Casco. En apenas su segundo partido vistiendo la camiseta de Atlético Nacional, el lateral argentino demostró que su vocación ofensiva está más viva que nunca.

Casco anotó un golazo que recordó las mejores proyecciones de Álvaro Angulo, aunque también quedó bajo la lupa en el balance defensivo.

No tardó mucho Casco en entrar en el corazón del hincha “verdolaga”. Tras luchar una pelota que parecía perdida y mostrar ese espíritu combativo que lo caracteriza, el lateral aprovechó un error garrafal del portero escarlata, Jorge Soto.

Con la frialdad de un delantero de área, Casco utilizó un recurso técnico impecable: una “bañada” sutil sobre el guardameta para inflar la red y poner el 1-0 parcial. Un debut goleador prematuro que ilusiona a la grada con tener un lateral con llegada y gol.

Sin embargo, el fútbol es de equilibrios. A pesar de su aporte en ataque, el sector defensivo dejó algunas dudas en el cuerpo técnico.

Casco fue señalado por algunos sectores de la prensa y la hinchada en la jugada del empate del América, donde Borrero logró zafarse de su marca para sentenciar la igualdad.

Pero, no toda la responsabilidad recayó en el argentino. En el análisis táctico, se hizo evidente que Casco no recibió el apoyo necesario de Andrés Sarmiento en el retroceso, una cobertura que Sarmiento suele cumplir pero que esta vez brilló por su ausencia.

Milton Casco solo necesitó 180 minutos, para estrenarse como goleador en el fútbol colombiano, ratificando su perfil de lateral moderno.

